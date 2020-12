Sebastian Vettel y una despedida preocupante para Ferrari: el dato que marcó su pésima temporada en la escudería

Formula One F1 - Sakhir Grand Prix - Bahrain International Circuit, Sakhir, Bahrain - December 4, 2020 Ferrari's Sebastian Vettel in the garage before practice FIA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

El paso de Sebastian Vettel por Ferrari no fue el esperado por el mundo de la Fórmula 1. Desde que llegó a la escudería italiana en 2015, alemán no terminó de completar una temporada en la que tuvo chances reales de pelear por un nuevo título de pilotos o constructores. Más allá de haber ganado tres carreras en su año inaugural, los propios malos rendimientos acompañados por el crecimiento de Mercedes generaron un combo letal para las aspiraciones del icónico equipo con sede en Maranello.

El pasado fin de semana se disputó el último Gran Premio del 2020 en el circuito de Abu Dhabi y, cómo sucedió durante toda la temporada, el resultado no fue positivo para las Ferraris. Charles Leclerc y Vettel acabaron en el puesto 13 y 14 respectivamente, a una vuelta del ganador de la prueba, el neerlandés Max Verstappen. Más allá del resultado final del año, sobre todo el alemán penó durante toda la campaña con un auto poco confiable y que nunca fue competitivo. Así lo determinó su ranking en el campeonato de corredor que ganó por séptima vez el británico Lewis Hamilton.

Vettel se convirtió en el piloto que menos puntos sumó en la última década a bordo de una Ferrari en la máxima categoría del automovilismo mundial. Desde que se instauró el nuevo sistema de puntuación en 2010 que le otorga 25 puntos al ganador de las competencias, el alemán sólo logró sumar 33 unidades en su temporada definitiva en la escudería italiana. Terminó en la posición número 13 y superó por un punto al ruso Daniil Kvyat de AlphaTauri. Además, quedó a 65 unidades del monegasco Leclerc, su compañero de equipo, y a 314 del campeón Hamilton.

Vettel y Leclerc fueron compañeros en Ferrari desde 2019 (@charles_leclerc)

A pesar de no haber logrado el objetivo de ganar su quinto título de pilotos en la Fórmula 1 al comando de una Ferrari -fue campeón entre 2010 y 2013- y antes de afrontar la temporada 2021 sentado en la butaca de Aston Martin, el propio Vettel aprovechó para despedirse de la histórica escudería.

“No suelo ser una persona muy emotiva, pero hoy ha sido diferente. Es un día que recordaré siempre, no por haber terminado 14º, sino por el significado de la jornada . Es un día que guardaré como un tesoro. Es un adiós a muchos amigos. De alguna manera, me enamoré en los últimos años, así que a ellos los echaré de menos” , declaró el alemán.

Además, Vettel se tomó unos minutos para desearle el mayor de los éxitos en el futuro al que fue hasta en la última prueba su compañero de equipo. “Para Charles, eres el piloto con más talento con el que me he cruzado en mis 15 años en Fórmula 1. No lo desaproveches, pero asegúrate de que hagas lo que hagas siempre vas a ser feliz y vas a sonreír. Gracias por todo”, escribió Vettel en su casco blanco con los colores de la bandera de Alemania que le regaló a Leclerc.

El historial del cuatro veces campeón de la F1 en Ferrari marca que triunfó en 14 de los 118 Grandes Premio de los que participó subido al clásico monoplaza de color rojo. Fue subcampeón en 2017 y 2018 , los mejores años de Vettel en el Cavallino Rampante, que no pudo con Hamilton y tuvo que conformarse con acabar en la segunda posición del campeonato.

La despedida de Charles Leclerc para Vettel (@charles_leclerc)

“Aprendí mucho de ti como persona y como conductor en estos dos últimos años. Gracias por empujarme a mejorar todo el tiempo, ha sido un honor ser tu compañero de equipo y, sinceramente, te deseo lo mejor. Eres top como conductor y como persona”, fueron las palabras que utilizó Leclerc para darle el adiós a un Vettel que buscará recuperar su lugar perdido en la grilla de la Fórmula 1 al frente de otra escudería.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Por qué Ferrari termina su peor temporada en 47 años y la segunda en toda su historia en la Fórmula 1

Vettel reveló el principal problema de los autos de Ferrari en una de las peores temporadas de su historia en la Fórmula 1