El fuerte análisis de un ex compañero de Lionel Messi: “Parece que no está disfrutando del fútbol”

En enero Messi podría empezar a negociar con otros clubes (Reuetrs)

La situación de Lionel Messi en el Barcelona no mejora. Los días pasan y el argentino sigue sin renovar su vínculo con el conjunto catalán que culmina en junio de 2021 y por lo tanto a partir de enero ya podrá negociar con otro club para marcharse como agente libre a final de temporada, si es que así lo decide. En este contexto el argentino pasa a ser objeto de análisis por parte de dirigentes, periodistas y hasta algunos de sus ex compañeros.

Quien habló sobre La Pulga fue Pablo Zabaleta, compañeros suyo en la selección argentina e integrante del equipo titular que llegó hasta la final del Mundial de Brasil 2014. El ex jugador que se retiró en octubre brindó una entrevista a Stadium Astro en donde fue consultado sobre cómo ve a su ex compañero.

“Es triste ver a Messi en esa situación. Nunca pensé que estaría en el último año de su contrato con el Barcelona. El equipo no está jugando bien y parece que él no está disfrutando del fútbol, que no es feliz. Veremos qué pasa con Messi al final de la temporada”, declaró el hombre surgido de San Lorenzo quien completó una gran carrera en Europa, quien agregó: “Necesita disfrutar del fútbol de nuevo porque no parece estar disfrutándolo”.

En esa entrevista le consultaron si ve al Manchester City como un posible destino del rosarino, y si bien no quiso asegurar nada, fue contundente en su opinión: “Es el mejor lugar para Messi”. Según el ex lateral que vistió la camiseta celeste durante nueve temporadas, hay varios motivos por los que el goleador del Barcelona se adaptaría de inmediato al equipo inglés: “Tiene un amigo cercano en Sergio (Agüero) en el City y ha trabajado antes con Pep (Guardiola) en el Barcelona, así que se conocen. Algunas de las personas en la directiva también conocen a Messi. Así que si el decidiese irse del Barcelona e ir a jugar a otra liga por supuesto que el City sería una posibilidad”.

Messi y Zabaleta en la selección argentina (NA)

Sin embargo, Zabaleta admitió que le cuesta creer que La Pulga se marche de la institución en la que jugó toda su vida e incluso aseveró que lo mejor sería que siga defendiendo los colores culés: “Yo le desearía que se quede en Barcelona. Él ama el club, no lo veo yéndose”.

Estas declaraciones realizadas el fin de semana se escuchan en medio de los rumores que indicaban que Jorge Messi, padre y representante de Lionel, había viajado a España para reunirse con dirigentes del París Saint-Germain (PSG) en el consulado de Qatar en Barcelona, algo que ya fue desmentido. “Llevo en la Argentina desde septiembre”, indicó en su cuenta de Instagram tras la información difundida por el programa de TV El Chiringuito.

Lo cierto es que la situación de Messi en el club culé no es la misma que en años anteriores. El futbolista reconoció públicamente que quiso irse en agosto pero que no quería entrar en conflictos legales con la institución. Sólo por ese motivo decidió continuar al frente de un nuevo proyecto comandado por el neerlandés Ronald Koeman. El contrato del argentino finalizará el próximo 30 de junio del 2021 y a partir del 1 de enero podrá comenzar a negociar libremente con cualquier elenco para recalar gratis al acabar su vínculo con el conjunto español.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Los detalles del Balón de Oro Dream Team que hacen únicos a Maradona y Messi en la foto del equipo de leyendas

El mensaje de Neymar a Messi tras enterarse de que se enfrentarán por la Champions League