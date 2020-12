Erling Haaland ganó el premio Golden Boy y habló sobre los rumores sobre su fichaje a la Juventus

Erling Haaland está en carpeta de los mejores equipos de Europa (EFE)

Este lunes el sitio Tuttosport le entregó el premio Golden Boy a Erling Haaland por ser el mejor futbolista sub 21 del planeta y es considerado como el “Balón de oro” de los jugadores de esa edad.

El delantero del Borussia Dortmund dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad e incluso ya lleva 39 goles en 37 partidos disputados en 2020, una cifra extraordinaria para cualquier artillero. “Estoy orgulloso de este premio, es una motivación más para seguir creciendo y mejorando”, declaró tras recibir el galardón.

El joven de 20 años que había tenido buenas actuaciones en clubes de su país llegó al Red Bull Salzburgo en 2019 y tras marcar 29 tantos en 27 presentaciones fue comprado por su equipo actual tras un pago de más de USD 25 millones y casi USD 30 millones en variables. En la Bundesliga tuvo la gran prueba para demostrar si sus anotaciones eran una casualidad o si realmente estaba hecho para los grandes torneos. Las estadísticas hablan por si sola porque con la camiseta del Borussia Dortmund ya lleva 33 gritos en 32 cotejos en menos de dos campañas.

Tras recibir el trofeo, Haaland fue consultado sobre cuáles son los jugadores que lo inspiran y no dudó en elegir a Robert Lewandowski, uno de los nominados junto con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi al premio The Best: “Es uno de los más fuertes de Europa, le observo y me encantaría ganar como lo hizo él, acercarme a sus logros”.

Erling Haaland marcó tres goles en su debut en la Bundesliga

Por otra parte, negó los rumores que lo vinculan a la Juventus: “¿Si estuve cerca de los bianconeri? Lo dicen, pero yo nunca lo dije. Llevo solo un año en el Dortmund y estoy muy contento”. Pese a su alegría, su apellido ya está en carpeta de clubes de primer nivel como el PSG y el Real Madrid, además de la escuadra italiana.

Semejantes números han hecho que con tan solo 20 años su fichaje esté valuado en 100 millones de euros (USD 121 millones), siendo uno de los 10 futbolistas más caros del mercado actual y el más joven entre este puñado de profesionales, junto con su compañero el inglés Jodan Sancho. Ese listado está liderado por el francés Kylian Mabppé quien vale 180 millones de euros (USD 218)

Haaland se convirtió hace algunas semanas en el primer jugador en la historia de la Champions League en marcar 12 goles en sus 10 primeros partidos. Para tomar dimensión de esto Lionel Messi esa cifra en 25 partidos, Cristiano Ronaldo en 47 y Mbappé en 15.

Los últimos 10 ganadores del Golden Boy

2011 Mario Götze (Borussia Dortmund)

2012 Isco Alarcón (Málaga C. F.)

2013 Paul Pogba (Juventus)

2014 Raheem Sterling (Liverpool)

2015 Anthony Martial (Manchester United)

2016 Renato Sanches (FC Bayern Múnich)

2017 Kylian Mbappé (París Saint-Germain)

2018 Matthijs de Ligt (Ajax)

2019 João Félix (Atlético de Madrid)

2020 Erling Haaland (Borussia Dortmund)

