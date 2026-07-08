Revisión del T-MEC avanza: México y Estados Unidos reducen de 54 a 14 los temas pendientes de negociación

La revisión del T-MEC entra en una etapa decisiva con solo 14 temas pendientes entre México y Estados Unidos.

El proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) entró en una etapa decisiva. El Gobierno de México informó al Congreso de la Unión que las negociaciones con Estados Unidos registran avances importantes, al pasar de 54 a únicamente 14 asuntos pendientes, lo que marca un cambio significativo de cara a la siguiente ronda de conversaciones programada para el próximo 20 de julio.

La Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, entregó un informe a la Comisión Permanente en el que detalla el estado de las negociaciones y señala que el objetivo del próximo encuentro bilateral será definir los siguientes pasos del proceso de revisión, atender los temas prioritarios para ambas partes y dar a conocer los resultados una vez concluida la reunión.

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El anuncio ocurre una semana después de que Estados Unidos rechazó extender automáticamente la vigencia del tratado por otros 16 años, propuesta respaldada por México y Canadá.

Estados Unidos decidió mantener la revisión del T-MEC en lugar de aprobar una extensión automática por 16 años, como proponían México y Canadá. REUTERS/Umit Bektas

En su lugar, Washington optó por mantener el acuerdo vigente hasta 2036 bajo un esquema de revisiones anuales, sin modificar por ahora las reglas comerciales.

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Marcelo Ebrard prepara la negociación clave en Washington

Como parte de los trabajos previos a la reunión del 20 de julio, Marcelo Ebrard informó que sostuvo un encuentro con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), con el propósito de preparar la siguiente ronda de conversaciones.

El secretario de Economía ha señalado que el objetivo es reducir paulatinamente los temas pendientes hasta alcanzar acuerdos que otorguen mayor certidumbre a las empresas y fortalezcan la integración económica de América del Norte.

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La reunión del 20 de julio será clave para definir los próximos pasos en la revisión del T-MEC..

De acuerdo con el informe enviado al Congreso, las principales preocupaciones planteadas por Estados Unidos se relacionan con la pérdida de empleos manufactureros, la dependencia de cadenas de suministro provenientes de terceros países, el déficit comercial, las reglas de origen y la seguridad económica.

Frente a ello, la posición mexicana sostiene que estos desafíos pueden resolverse mediante una estrategia regional que fortalezca la producción en América del Norte y reduzca la dependencia de insumos provenientes de Asia.

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Así va la revisión del T-MEC

Las negociaciones pasaron de 54 a 14 temas pendientes .

La próxima ronda bilateral se realizará el 20 de julio .

Estados Unidos mantuvo vigente el tratado hasta 2036 con revisiones anuales.

México busca eliminar los aranceles aplicados por Estados Unidos al acero , aluminio y sector automotriz .

La estrategia mexicana apuesta por fortalecer la producción regional y atraer nuevas inversiones.

México busca eliminar aranceles y atraer inversiones estratégicas

Entre las prioridades de la delegación mexicana destacan los aranceles impuestos por Estados Unidos bajo la Sección 232 a industrias consideradas estratégicas, particularmente las del acero, aluminio y automotriz.

México busca eliminar los aranceles al acero, aluminio y sector automotriz para fortalecer la competitividad regional. EFE/EPA/RONALD WITTEK

El Gobierno federal busca que esos gravámenes sean retirados entre los socios del tratado para fortalecer la competitividad regional, facilitar el comercio y generar mayor confianza para las inversiones.

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Asimismo, el informe destaca la intención de impulsar proyectos en sectores como semiconductores, medicamentos, electrónica y tecnologías de cómputo, considerados fundamentales para reducir la dependencia de proveedores externos y consolidar las cadenas de suministro en América del Norte.

Sheinbaum confía en una futura renovación del tratado

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó confianza en que el T-MEC pueda renovarse por otros 16 años una vez que concluya el actual proceso de revisión, aunque estimó que ello podría ocurrir dentro de cuatro o cinco años.

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Sheinbaum confía en que el T-MEC pueda renovarse por otros 16 años una vez concluya el actual proceso de revisión.

La mandataria descartó que la decisión de Estados Unidos de no aprobar una renovación inmediata represente un castigo para México y subrayó que la integración económica entre ambos países hace poco probable una ruptura del acuerdo comercial.

También destacó que México continúa siendo el principal comprador de productos estadounidenses y mantiene una intensa relación comercial con ese país, aun con la aplicación de algunos aranceles.

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Acuerdo con la Unión Europea fortalece la estrategia comercial de México

En paralelo a las negociaciones del T-MEC, Marcelo Ebrard celebró la aprobación del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea por parte del Parlamento Europeo.

México busca ampliar sus mercados internacionales con el acuerdo modernizado con la Unión Europea. EUROPA UNIÓN EUROPEA INTERNACIONAL ECONOMIA FREDERIC SIERAKOWSKI / EUROPEAN COUNCIL

El funcionario señaló que este avance permitirá ampliar las oportunidades de exportación para productos agropecuarios, automóviles, autopartes y otras industrias mexicanas, además de diversificar los mercados internacionales en un contexto de cambios en el comercio global.

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Mientras continúan las conversaciones con Estados Unidos, el Gobierno mexicano sostiene que llega a la revisión del T-MEC desde una posición favorable, respaldada por el crecimiento de sus exportaciones y por su consolidación como el principal socio comercial de la economía estadounidense.

La reunión del próximo 20 de julio será determinante para conocer el rumbo que tomará la revisión del tratado y el futuro de la integración económica de América del Norte.