Colombia

Renta Joven: pagos del ciclo 3 inician en julio con transferencias de hasta $400.000 y más de $40.709 millones destinados por el Gobierno

La entidad encargada comenzará los desembolsos entre el 9 y el 21 de julio de 2026, con 100.263 jóvenes habilitados tras la verificación de matrícula y permanencia en educación superior, formación técnica y normales

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El Gobierno destinó más de $40.709 millones para el ciclo 3 de Renta Joven con el objetivo de sostener la continuidad educativa de los jóvenes colombianos - crédito Prosperidad Social
El Gobierno destinó más de $40.709 millones para el ciclo 3 de Renta Joven con el objetivo de sostener la continuidad educativa de los jóvenes colombianos - crédito Prosperidad Social

Desde el 9 y hasta el 21 de julio de 2026, Prosperidad Social iniciará la entrega de las transferencias monetarias del ciclo 3 del programa Renta Joven, beneficiando a 100.263 participantes que cumplieron los requisitos de acceso y permanencia en la educación superior, el Sena o Escuelas Normales Superiores.

De acuerdo con la entidad, para este nuevo ciclo, el Gobierno nacional dispuso más de $40.709 millones de pesos, reafirmando el compromiso institucional con la continuidad educativa de los jóvenes colombianos.

Según el director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, con esta entrega “reafirmamos nuestro compromiso con el acceso, la permanencia y la continuidad de los jóvenes en la educación superior”. La liquidación de los incentivos responde a la verificación de compromisos académicos reportados por las instituciones de educación superior y el Sena, asegurando que los recursos lleguen a quienes avanzan activamente en su formación.

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Renta Joven paga los incentivos según la verificación de compromisos académicos reportados por las instituciones de educación superior y el Sena - crédito Prosperidad Social
Renta Joven paga los incentivos según la verificación de compromisos académicos reportados por las instituciones de educación superior y el Sena - crédito Prosperidad Social

Fechas y modalidades de entrega

La operación se ejecuta en dos modalidades principales:

  • A través del Sistema Integrado de Información Financiera (Siif), la transferencia inicia el 9 de julio, escalonada según el último dígito del documento del beneficiario:
    • 9 de julio: documentos terminados en 1, 2 y 3.
    • 10 de julio: terminados en 4, 5 y 6. - 14 de julio: terminados en 7, 8, 9 y 0.
  • Modalidad de giro: entrega entre el 10 y el 21 de julio en los puntos habilitados de SuRed y SuperGiros en todo el país. Los jóvenes deben acercarse en el plazo establecido para retirar su incentivo y pueden consultar los puntos de atención por municipio en este enlace.

Actualización y novedades en el programa

Del 9 al 16 de julio, los participantes pueden gestionar novedades directamente en el Portal de Renta Joven (https://jovenes.prosperidadsocial.gov.co/RentaJoven), tales como:

  • Actualización de datos personales.
  • Registro de graduación de bachiller (para quienes estaban suspendidos).
  • Subsanación de suspensión por condiciones socioeconómicas.
  • Solicitud de retiro voluntario.
  • Aplazamiento.
  • Cambio de programa formativo.

Las novedades relacionadas con la creación o actualización de cuentas bancarias deberán realizarse en el Gestor de Información Financiera (https://prosperidadsocial.gov.co/gestor-de-informacion-financiera/). Cualquier cambio realizado en este período será tenido en cuenta para el ciclo 4 de 2026.

La modalidad SIIF de Renta Joven inicia el 9 de julio con pagos escalonados según el último dígito del documento del beneficiario - crédito Prosperidad Social
La modalidad SIIF de Renta Joven inicia el 9 de julio con pagos escalonados según el último dígito del documento del beneficiario - crédito Prosperidad Social

¿Cuánto reciben los beneficiarios?

  • Estudiantes de Instituciones de Educación Superior (IES)

Matrícula: $400.000 por período académico, para quienes estén matriculados y activos, sin condicionalidades académicas o disciplinarias. Se asigna una transferencia monetaria condicionada (TMC) por período académico, máximo dos veces al año.

Permanencia: $400.000 adicionales, para quienes culminen el periodo con promedio igual o superior a 3.0, activos y sin condicionalidades. También máximo dos veces al año.

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Excelencia: $200.000 extra si el promedio acumulado es igual o superior a 4.0. Este incentivo es adicional y puede entregarse simultáneamente con el de permanencia.

  • Estudiantes del Sena

Matrícula: $200.000 por cada mes verificado con matrícula efectiva, hasta seis veces al año, siempre que el estudiante esté activo y sin condicionalidades.

  • Estudiantes de Escuelas Normales Superiores

Matrícula: $400.000 por periodo académico a quienes estén matriculados en los grados 12 o 13, sin condicionalidades. Máximo dos veces al año.

Permanencia: $400.000 adicionales por periodo académico culminado bajo las mismas condiciones.

La modalidad de giro de Renta Joven funcionará del 10 al 21 de julio en los puntos habilitados de SuRed y SuperGiros en todo el país - crédito Prosperidad Social
La modalidad de giro de Renta Joven funcionará del 10 al 21 de julio en los puntos habilitados de SuRed y SuperGiros en todo el país - crédito Prosperidad Social

¿Cómo se verifica el cumplimiento de requisitos?

La entrega de las transferencias se basa en el reporte y verificación de matrícula y permanencia académica, así como en la ausencia de sanciones disciplinarias por parte de las instituciones educativas, el Sena o el Simat (para las Escuelas Normales). Solo quienes cumplen con estos compromisos reciben el beneficio en cada ciclo.

Finalmente, la entidad recordó que el programa prioriza la continuidad educativa, la superación de barreras económicas y el fortalecimiento de proyectos de vida, contribuyendo con incentivos económicos concretos en momentos críticos del ciclo académico.

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