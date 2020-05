Un entrenador reveló cuál es el secreto del éxito de Erling Haaland y lo comparó con uno de los mejores futbolistas del mundo

Haaland tiene contrato hasta 2024 con el Borussia Dortmund (Reuters)

Hace apenas dos años, pocos sabían de la existencia de Erling Haaland, quien ahora es considerado como uno de los mejores jugadores sub 21 del planeta y ya está en el radar de las principales potencias de Europa, como el Real Madrid y el Manchester City. El noruego que defiende los colores del Borussia Dortmund ha demostrado que la Bundesliga y la Champions League le sientan bien ya que ha marcado goles importantes en ambas competiciones, y quienes lo conocían desde antes de esta explosión mediática, no dudaban de sus condiciones.

“En marzo le vi jugar con la Sub-20 de Noruega contra la Sub-21 de Eslovaquia. Y puedo decir que no había visto una actuación individual de un joven como aquella. Ganaron 2-0 y marcó sólo un gol, pero su partido fue extraordinario. Me llamó tremendamente la atención”, contó Stanislav Macek en diálogo con el sitio español AS.

El actual técnico de la sub 12 de Eslovaquia estaba por entonces formándose para asumir luego el cargo que ahora ejerce y se topó con Haaland en aquel encuentro: “Nada más verla me impresionó mucho. Era un niño trabajando como un profesional maduro. Tiene claro cuál es su objetivo en el fútbol. También que es difícil, pero me dijo: ‘Para llegar no tengo que trabajar rápido sino muy duro’. Y lo hace sin descanso. Mire, cuando llegó al Salzburgo casi no jugaba, y ahora es un espectáculo”.

Haaland está en el radar de clubes como el Manchester City y el Real Madrid (Reuters)

Este tipo de mentalidad trabajadora lo lleva a niveles sorprendentes ya que más allá del trabajo grupal, también se centra en lo individual durante sus ratos libres: “Tiene un respeto enorme por el trabajo. Cuando estuve en Salzburgo, todos me lo dijeron. Trabaja muchísimo de forma individual para mejorar. Él me llegó a decir que en su casa hacía 1.000 abdominales y 300 flexiones prácticamente a diario”.

Semejante esfuerzo merece que se lo compare con Cristiano Ronaldo, de quienes sus compañeros siempre han destacado su dedicación a la hora de trabajar. Sin embargo, en cuanto a estilo de juego, Macek elige otro espejo: “Es un Ibrahimovic moderno. Incluso diría que mucho mejor en movimiento, más rápido. Y tiene una gran mentalidad a la hora de encarar el juego y la profesión. No quiere acelerar ningún plazo”.

La prioridad para Haaland, de apenas 19 años, es su carrera, la cual la ubica por encima incluso de su vida sentimental: “Sabe lo que quiere. Le voy a contar una anécdota. Estando en el Salzburgo, él tenía una novia en Noruega que fue a visitarlo. Bien. A los pocos días se volvió porque él dijo que tenía que concentrarse sólo en el fútbol”.

El artillero noruego llegó al Borussia Dortmund a principios de 2020 a cambio de más de USD 22 millones, cifra que podría ser insignificante si se tiene en cuenta que su valor está por encima del doble en el mercado actual. Pero lo cierto es que cuando el cuadro alemán se lo compró al RB Salzburgo, estaba aceptando un riesgo que otras potencias no se animaban a correr, debido a la juventud de la pequeña estrella.

"Si sigue progresando así seguramente lo veamos en poco tiempo en un equipo aún mayor, tal vez el Madrid”, vaticinó Macek, sobre el artillero que lleva 12 goles en 11 encuentros con la camiseta amarilla: “Allí siempre han jugado los mejores del mundo y Haaland es uno de ellos. Es futbolista para el Madrid, sin duda”.

