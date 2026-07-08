México

Encontraron sin vida a uno de los cuatro integrantes de una familia atrapada en cueva de Cuetzalan

Los miembros de la familia realizaban turismo en cuevas que son muy populares en el estado de Puebla

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Cascada de agua al interior de una gruta oscura. Rocas de distintos tamaños y colores pardos
Una familia quedó atrapada en una gruta de Cuetzalan, Puebla, tras intensas lluvias que ha registrado la zona. (Instagram: @itziiarmasia)

Cuatro miembros de una familia de turistas desaparecieron en una gruta de Chichicazapa en el municipio de Cuetzalan, tal como informó la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Estado de Puebla informó

Poco después, al rededor del medio día de este miércoles 8 de julio, Bernabé López Santos, coordinador de Protección Civil en Puebla, dio a conocer que que la búsqueda seguía, destacando que en este proceso se localizó a una persona sin vida, la cual se determinó que había fallecido por ahogamiento.

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En total eran 6 miembros de una familia los que se encontraban en el lugar al momento de la tragedia; sin embargo, dos fueron rescatados con vida y cuatro más permanecían desaparecidos dentro de las cavernas de las cuevas.

Al momento, una de las cuatro personas fallecidas ha sido localizada y especialistas en rescate han procedido a la extracción del cuerpo mientras continúa la búsqueda de los otros integrantes.

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Cuetzalan grutas

Qué ocurrió en la gruta de Chichicazapan

El gobierno municipal detalló que el incidente ocurrió la tarde del 7 de julio, cuando seis integrantes de una familia originaria de Chignautla realizaban un recorrido y quedaron incomunicados por la creciente dentro del sistema de cuevas.

De acuerdo con el Ayuntamiento del municipio, el reporte entró alrededor de las 15:20 horas, luego de que un hombre identificado como Agustín N. lograra salir y caminar hasta la Comandancia Municipal para pedir auxilio, ya que las lluvias dejaron sin energía eléctrica y sin servicio de telefonía celular a distintas zonas del municipio.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal activó protocolos de emergencia en coordinación con Protección Civil Municipal y la Policía Estatal, según la autoridad local.

El Ayuntamiento precisó que cuatro personas —dos hombres y dos mujeres— seguían desaparecidas, mientras las condiciones meteorológicas complican las labores por el aumento del caudal y el monitoreo permanente del nivel del agua.

El Gobierno Municipal de Cuetzalan pidió a la población informarse solo por canales oficiales y extremar precauciones en temporada de lluvias al visitar ríos, grutas y cascadas.

También recuerda que en la Gruta de Chichicazapan no se permite el ingreso por cuenta propia: es obligatorio un guía certificado y equipo de protección como casco, lámpara frontal y chaleco salvavidas.

Un grupo de rescatistas y personal del Gobierno del Estado de Puebla se reúne en una zona natural con vegetación exuberante, posiblemente cerca de una cueva en Cuetzalan. Un hombre en el centro, vestido con un chaleco, habla mientras otros miembros del equipo lo escuchan. Las imágenes muestran una operación de rescate coordinada para siete personas, con equipos trabajando en el lugar. El video es una cobertura de evento sobre las acciones de búsqueda.

Por qué Cuetzalan, en puebla México es popular por sus cuevas y que actividades turísticas se realizan

Cuetzalan, en Puebla, es popular por sus cuevas debido a que la región cuenta con sistemas de grutas y cavernas de gran profundidad y belleza natural, como la Gruta Chichicazapan. Estas cuevas atraen a turistas interesados en el turismo de aventura y la exploración de ambientes subterráneos.

Las actividades turísticas más comunes en las cuevas de Cuetzalan incluyen:

  • Recorridos guiados por las grutas, donde se pueden observar formaciones geológicas como estalactitas y estalagmitas.
  • Turismo de aventura, que involucra caminatas, exploración de ríos subterráneos y en algunos casos, espeleología.
  • Observación de la biodiversidad propia de estos ambientes y aprendizaje sobre la formación natural de las cuevas.

El turismo de aventura es cotidiano en la zona, aunque se deben tomar precauciones, especialmente en temporada de lluvias, ya que el aumento del caudal de los ríos subterráneos puede representar un riesgo para los visitantes.

Las grutas de Cuetzalan, como la Chichicazapan, cuentan con ríos internos y externos, y suelen ser el principal atractivo natural para quienes buscan experiencias de ecoturismo y contacto directo con la naturaleza.

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