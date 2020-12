La despareja pelea entre un luchador de MMA y un profesor de Tai Chi que se hizo viral

Luchador de MMA vs profesor de Tai Chi

Hace algunos días el peleador Xu Xiaodong se subió al octógono para enfrentarse ante Chen Yong en un duelo que buscaba exponer la diferencia entre dos artes de lucha diferentes. Los protagonistas fueron un practicante de artes marciales mixtas (MMA), una de las formas de combate más violentas del mundo, y un profesor de Tai Chi, un arte que busca el equilibrio entre cuerpo y mente y que obtiene la fuerza en base a la concentración y los movimientos lentos. Como era de esperarse, hubo nocaut.

El luchador de MMA necesitó tan solo de 10 segundos para acertar tres golpes y festejar. Dos patadas y un golpe al rostro de su oponente fueron suficientes para que el otro trastabillara y quedara fuera de combate. Pese a que el árbitro le dio algunos segundos para que se recompusiera, Chen Yong sufrió los impactos y no pudo continuar.

Lo más insólito fue que días después, este profesor de Tai Chi publicó un video explicando qué fue lo que falló de su técnica y por qué sólo pudo aguantar 10 segundos sobre el octógono ante Xu Xiaodong. “El evento empezó dos horas más temprano (de lo pautado), no tuve tiempo de calentar y no había estado en ese lugar en el último año. Tuve que cambiarme muy rápidamente y subir a la jaula. Cuando me paré en la jaula, el piso estaba muy blando. Demasiado blando. Estuve un años entrenando en superficies furas. Las superficies blandas en las jaulas inhiben el Tai Chi”, sostuvo.

“Cunado nos colocaron cada uno en su posición, el referee me puso del lado del sol. Yo estaba de frente al sol. El sol me irritaba los ojos, pero no me importó al principio. Así que el combate empezó, pero cuando me moví, el sol me dio justo en los ojos. Al principio había algo de sombra, pero después no, estábamos a la intemperie y no tenía solución”.

Xu Xiaodong en 2017 ante otro peleador

El maestro explicó entonces que todo eso hizo imposible que pudiese realizar una performance digna sobre el octógono: “Cuando Xu Xiaodong me pegó, yo estaba buscando el surco (donde pegar) y el sol irritaba mis ojos y no podía ver nada, por lo que perdí de una manera inesperada”.

Lo cierto es que no es la primera vez que Xu Xiaodong humilla a un profesor de Tai Chi. En 2017, por ejemplo, lo hizo frente a toda una clase de alumnos que practicaban esa disciplina, además hay varios videos suyos aleccionando profesores. En esa ocasión El luchador de 40 años, apodado “El Hombre Loco”, defenestró la legendaria arte marcial china: “Ellos (los maestros de Tai Chi) sólo lavan el cerebro de los ciudadanos. Tengo que demostrarle a la gente que es una estafa”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Ganó en 22 segundos con el nocaut más brutal e inusual de la UFC y luego consoló con un abrazo a la esposa de su rival

Joshua venció a Pulev con un brutal KO, retuvo sus títulos mundiales y dejó la puerta abierta para un esperado combate ante Tyson Fury