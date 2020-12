Facundo Campazzo se estrenó con la ropa de Denver Nuggets: cómo será su debut el sábado en la NBA y el salario que cobrará

Campazzo usará su tradicional camiseta número 7 en los Nuggets (AFP)

Faltan pocas horas para que Facundo Campazzo salga a la cancha y cumpla su sueño de jugar en la NBA. Después de convertirse en uno de los mejores jugadores de básquet en Europa y gracias a su rol de liderazgo en el Real Madrid, que lo llevó a ganar 11 títulos en la Casa Blanca, el cordobés finalmente desembarcó en la liga más famosa del mundo de su deporte.

Será una temporada particular para el base de la selección argentina. Tras una actuación superlativa en uno de los mejores equipos del básquet europeo, y después de varios años esperando pegar el salto a la NBA, fueron los Denver Nuggets los que decidieron contratarlo. Y poco después de los primeros días de trabajo junto a sus compañeros, Campazzo recibió los primeros elogios de parte del entrenador.

“ Cuando me deprimo, me pongo vídeos suyos porque me ponen una sonrisa en la cara . El chico juega con un fuego y una pasión que no siempre se ve. Se ajustará perfectamente a nuestra cultura”, sentenció el coach Michael Malone sobre el jugador argentino.

Una de las novedades de última hora para Campazzo fue que, como él quería, podrá utilizar su tradicional camiseta con el número 7. Todo se facilitó gracias a la salida de Mason Plumlee, quien había usado dicha casaca la temporada anterior y ahora firmó para Detroit Pistons.

Por su parte, es importante recordar que Facundo firmó contrato por las próximas dos campañas con los Nuggets . A sus 29 años, y tras dominar el básquet en el Viejo Continente, el ex Peñarol de Mar del Plata cobrará a razón de 3 millones de dólares por año hasta la temporada 2021-2022 cuando será agente libre.

De cara al inicio de la pretemporada, Denver jugará tres encuentros previos al inicio de la temporada 2020-2021. El próximo sábado 12 de diciembre, el conjunto que dirige Michael Malone se enfrentará a los Golden State Warriors, uno de los mejores equipos de la NBA en la última década. Con el regreso de Stephen Curry después de su lesión, pero con la ausencia de Klay Thompson, que sufrió la rotura del tendón de Aquiles y será baja durante toda la competición, Campazzo se enfrentará a uno de sus jugadores predilectos y al equipo que logró el campeonato en 2015, 2017 y 2018.

Luego de visitar San Francisco, será turno de jugar en dos ocasiones ante los Portland Trail Blazers, el 16 y 18, respectivamente.

Por su parte, el día inaugural de la nueva campaña en la NBA para los Nuggets de Campazzo será el 23 de diciembre cuando, como local, reciba a Sacramento Kings en el Ball Arena. A las 72 horas, el cruce será ante Los Ángeles Clippers, y el 28, también en Denver, la presentación será ante los Houston Rockets. Sólo 24 horas más tarde, el último finalista de la Conferencia del Oeste viajará para jugar contra Sacramento y el 1 de enero volverá a jugar en casa ante Phoenix Suns.

A la espera del debut de Campazzo, el propio entrenador Malone dejó en claro por qué lo contrataron de cara a una temporada que volverá a tener a Denver como uno de los candidatos en la NBA. “Es un muy pero que muy buen defensor, un jugador algo abrumador en defensa, y un creador de pick & roll entre los mejores cinco del mundo”.

“ Va a ser muy divertido verlo jugar . No sé cómo los aficionados no van a enamorarse de su juego cuando tenga la oportunidad de estar sobre la pista. Es pequeño de estatura, pero no hay que juzgarlo por ello y sí por el corazón que tiene, que es muy grande. Ve pases que otros no ven”, agregó el hombre que definirá el rol que tendrá Facundo dentro de la cancha en su primera experiencia en la NBA.

