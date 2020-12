El árbitro acusado de racista que provocó un escándalo en la Champions League podría ser sancionado de por vida

"El negro de allá", el comentario racista del cuarto árbitro en PSG - Basaksehir

El presidente del Basaksehir turco pidió este jueves la “exclusión de por vida” del árbitro rumano acusado de comentarios racistas durante el partido de la Champions League contra el París Saint-Germain (PSG) celebrado el martes pasado en el Parque de los Príncipes.

“Este tipo de árbitros deberían ser expulsados de por vida”, declaró Göksel Gümüsdag, citado por medios turcos, antes de que su equipo abandonara la capital francesa con dirección a Estambul. “Debe tener una sanción ejemplar”. “El 8 de diciembre pasará a la historia mundial como un día de resistencia contra el racismo”, añadió.

Deseando sancionar al entrenador asistente del Basaksehir, el camerunés Pierre Achille Webó, con una tarjeta roja por protestar, el cuarto árbitro rumano Sebastian Coltescu se refirió a él dirigiéndose al árbitro principal como “el negro” en rumano (“negru”), provocando la ira de ambos equipos, que abandonaron el terreno de juego como protesta.

La UEFA, el órgano rector del fútbol europeo, anunció que iniciaría una “investigación en profundidad” sobre las acusaciones de racismo contra el árbitro rumano. El partido se detuvo con 0-0 en el minuto 14 y se reanudó el miércoles desde ese momento, con un nuevo equipo arbitral. El PSG, que ya estaba en octavos de final, se impuso por 5-1.

Antes del reinicio los jugadores salieron al campo a calentar portando camisetas con la leyenda “No al racismo”. Posteriormente se juntaron para hincarse con los cuatro integrantes del grupo arbitral. Neymar estuvo entre los futbolistas que levantaron el puño en el círculo central e inclinó la cabeza de forma pensativa. Los jueces también portaron las camisetas, con los logos de ambos equipos por los dos lados. Además, se desplegaron pancartas en el estadio con mensajes contra el racismo, escritos en inglés y francés, y otro en apoyo a Webó, quien también lució una camiseta al calentar con el equipo.

El encuentro fue reiniciado con el reloj marcando 13 minutos con 30 segundos, y el Basaksehir por cobrar un tiro libre. Ese fue el momento en el que se suspendió el encuentro con el marcador 0-0 después de que los jugadores salieron de la cancha. Una vez que reinició el encuentro, Basaksehir no tuvo respuesta para Neymar.

Por su parte, Kylian Mbappé, quien fue la otra gran figura al marcar dos tantos, se manifestó fuertemente contra el racismo. “Estoy orgulloso de lo que se hizo el martes. Se ha dicho mucho, pero en realidad no hay nada mejor que las acciones. Estamos cansados del racismo, y no queremos volver a pasar por esto nunca más. Todos somos seres humanos, y lo que pasó (el insulto del cuarto colegiado) era intolerable. La gente está harta y había que hacer algo. No nos decepcionó no jugar. Tomamos esa decisión. Estamos orgullosos. Porque, al dejar pasar este tipo de cosas, hacemos que la gente crea que es normal. Pero no debe ser así”, expresó el francés en diálogo con Téléfoot.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

La turbulenta vida de Sebastian Coltescu, el árbitro del incidente racista en el PSG-Basaksehir de la Champions League

Después del escándalo, la terna arbitral y los jugadores del PSG y del Basaksehir se hincaron en protesta contra el racismo

“Paris unido contra el racismo”: así lució el estadio del PSG en el partido frente a Basaksehir

Con información de AFP