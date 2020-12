El número que tendrá Facundo Campazzo en su debut en la NBA y el enorme elogio que recibió de parte de su entrenador

Facundo Campazzo ya tiene definido el número que usará en Denver Nuggets

Facundo Campazzo vive horas soñadas en la NBA. El cordobés ha comenzado a entrenar con los Denver Nuggets, logrando así su gran aspiración de ser parte de uno de los equipos de la liga de básquet más importante del mundo. Pero las buenas noticias no terminan ahí: día a día se suman novedades que hacen que de seguro deba pellizcarse para asegurarse de que está despierto.

Tras la primera semana de prácticas luego del receso, la franquicia confirmó la nómina con los dorsales para la temporada 2020-2021. Allí se confirmó que Campazzo llevará la camiseta con el número 7, el mismo que utilizó durante gran parte de su carrera (incluso en su último paso por el Real Madrid de España).

“Yo creo que la 7 está, creo que va a estar. La he pedido vamos a ver si me la dan, no quiero festejar todavía, pero voy a luchar por la 7″, había dicho el cordobés hace algunos días al programa ESPN Playroom. Finalmente, su pedido se hizo realidad: todo se facilitó gracias a la salida de Mason Plumlee, quien había usado ese número en la temporada anterior y ahora firmó para Detroit Pistons.

El cordobés, durante uno de sus primeros entrenamientos con el equipo

Esa no fue la única gran noticia que recibió Facu en las últimas horas. Luego de atravesar los test PCR de protocolo y de presentarse a sus primeros entrenamientos, el entrenador Mike Malone lo llenó de elogios. “Campazzo es uno de los cinco mejores del mundo en el pick and roll y un defensor disruptivo. A su vez, es un gran pasador. Ve lo que otros no y en eso se parece a Nikola Jokic”, destacó el coach, según consignó el sitio BásquetPlus. Malone aseguró que el base “encaja con la filosofía” de los Nuggets y sumó un peculiar dato personal: “Cuando me deprimo, ver sus highlights me dibuja una sonrisa en la cara”.

Esta no es la primera catarata de elogios que recibe el ex Real Madrid. Días atrás, cuando se unió a la franquicia de Colorado, el presidente de operaciones Tim Connelly dijo sobre él: “Seguramente está entre los dos mejores bases de Europa de los últimos tres o cuatro años. Realmente estamos buscando a muchachos con un coeficiente intelectual grande y duro. Creo que con un tipo como Facu, sería difícil encontrar a alguien que tenga más en esas dos áreas. No van a encontrar a un jugador más duro que él”

De cara al inicio de la pretemporada, Denver jugará tres encuentros previos al inicio de la temporada 2020-2021. El próximo 12 de diciembre, el conjunto que dirige Malone se enfrentará a los Golden State Warriors. Luego, será turno de jugar en dos ocasiones ante los Portland Trail Blazers, el 16 y 18, respectivamente. Por su parte, el día inaugural de la nueva campaña para el equipo de Campazzo será en Navidad cuando enfrente a Los Ángeles Clippers.

