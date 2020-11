La burla de Gascoigne a Shilton en plena entrevista tras su crítica a Maradona: “La ‘Mano de Dios’ te hizo quien sos”

Peter Shilton, el recordado gol de Maradona con La Mano de Dios y Paul Gascoigne

La muerte de Diego Armando Maradona generó una catarata de emotivas despedidas y de recuerdos cargados de amor. Sin embargo, hubo una persona que se apartó de esas muestras de cariño y que mostró cierto rencor a la figura del Diez: Peter Shilton. El ex arquero de la selección de Inglaterra dejó en claro que aún no supera aquel gol denominado como “La Mano de Dios” y fue crítico de la figura del argentino.

“Diego Maradona had greatness, but no sportsmanship” (Diego Maradona tuvo grandeza, pero no deportividad), había escrito el ex guardameta en su cuenta de Twitter el mismo día del fallecimiento de Pelusa para adelantar un breve análisis que publicaría luego. A raíz de este comentario, el ex futbolista inglés Paul Gascoigne defendió al argentino y se despachó con una burla hacia Shilton en medio de una entrevista televisiva que estaban brindando ambos.

“Él era un ícono, muchos hablan aún de ‘La Mano de Dios’, pero eso te hizo quién sos”, le dijo Gascoigne a Shilton entre risas. Los presentadores de la emisión también sonrieron ante el gesto serio del ex arquero, que solo se limitó a replicar: “Gracias por eso, Gazza, pero después de eso seguí jugando durante 20 años más”.

El gesto de serio de Shilton luego de la burla de Gascoigne

Pasados casi 35 años de aquel gol que quedó para la historia, Shilton sigue sintiendo resentimiento por el accionar de Maradona. “Hice todo lo que pude y en la famosa foto se ve que yo estoy más cerca de la pelota que su cabeza. Por eso él la toca con la mano. Siempre habrá gente que diga ‘Ey, él saltó más que vos’. Pero no, él hizo trampa”, dijo en una entrevista a principios de este año. Ni siquiera la muerte del argentino lo ha hecho dejar atrás sus sentimientos negativos respecto de aquel encuentro disputado en el Mundial de México 1986.

Por el contrario, Gascoigne fue muy elogioso del ex capitán de la selección argentina. “Él era increíble, mágico, un gran jugador”, opinó sobre el Diez. Además, se despachó con una anécdota que compartieron durante un encuentro amistoso entre Lazio y Sevilla, equipo en el que jugaba Maradona por aquel entonces. “En el túnel me acerqué a Diego y le dije: ‘Estoy borracho’. Y él me respondió: ‘Está bien, Gazza, yo también”.

Paul Gascoigne saluda a Diego Maradona (Reuters)

Diego Maradona murió este miércoles a los 60 años, luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio en la casa del barrio de la localidad de Tigre en la que se hospedaba luego de haber atravesado una cirugía por un edema subdural crónico. Una multitud acompañó su féretro en un masivo velatorio que finalizó por los incidentes que se produjeron en los alrededores de la Casa Rosada. Finalmente, el ex futbolista fue enterrado el jueves por la tarde en un cementerio de Bella Vista.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

La inoportuna crítica de Peter Shilton horas después de la muerte de Maradona

Conmovedor relato de Ruggeri tras la muerte de Maradona: “Cuando vi su nombre en el cajón me fueron cayendo las fichas”

“En las manos de Dios”: la reacción de los medios británicos tras la muerte de Diego Armando Maradona