La inoportuna crítica de Peter Shilton horas después de la muerte de Maradona

El momento en que nació La Mano de Dios

Ironías del destino. El ex arquero que durante más de 30 años criticó a Diego Maradona por el gol ilícito que debió ser anulado por una mano que el propio astro bautizó como La Mano de Dios se expresó el día de la muerte del astro argentino con un mensaje que fue repudiado de inmediato.

Peter Shilton, referente y capitán de la selección inglesa durante el Mundial de México 1986, adelantó que mañana saldrá una entrevista suya hablando de aquel histórico partido en el que la Argentina eliminó al combinado británico en el estadio Azteca.

“Diego Maradona had greatness, but no sportsmanship (Diego Maradona tuvo grandeza, pero no deportividad)”, escribió el ex guardameta en su cuenta de Twitter para adelantar un breve análisis que se publicará en las próximas horas. “Estaré en GMB mañana por la mañana hablando de las novedades de hoy sobre Maradona, más una entrevista con DailyMailUK. Gracias por los miles de mensajes que he recibido esta tarde”, posteó.

Sin embargo, en apenas minutos, su mensaje se volvió un fenómeno viral con miles de repudios por aprovechar la muerte de Maradona para vender una nota en los medios, con más de un centenar de respuestas.

Shilton nunca le perdonó a Maradona el gol de La mano de Dios, aunque nada dijo sobre el segundo tanto, llamado el Gol del Siglo por la notable improvisación estética en la que desparramó a sus rivales hasta llegar a la red.

Cabe recordar que el ex guardameta no invitó a su partido homenaje al crack argentino al considerarlo “deshonesto”, lo que envalentonó a Diego cuando brindó una entrevista en Canal Nueve sobre la decisión de su ex colega: “El dijo que no me invitaba a su partido despedida porque era deshonesto. Encantado, soy Deshonesto Maradona… Ya está. Ya pasó un montón de tiempo. La pelota ya la fue a buscar adentro… ¿De qué estamos hablando?”.

La inoportuna crítica de Shilton se dio en un contexto insólito. Mientras el mundo lamenta y llora la pérdida del mejor jugador de todos los tiempos, el ex arquero remarcó su supuesta falta de ética por lo sucedido en la Copa del Mundo que terminó transformando a la leyenda en mito.

Diego Maradona será velado en la Casa Rosada, según confirmaron fuentes oficiales, luego de que la familia aceptara la propuesta que le hizo llegar el Gobierno. El lugar elegido para la ceremonia fúnebre será el mismo salón donde se realizaron las exequias de Néstor Kirchner, en octubre de 2010, hace ya 10 años.

El astro surgido de Fiorito había ido operado el 3 de noviembre de un hematoma subdural en el hemisferio izquierdo en la Clínica Olivos. Durante el postoperatorio le detectaron un cuadro de abstinencia, asociado al consumo de alcohol mezclado con las pastillas que tomaba para conciliar el sueño y por sus problemas de ansiedad. Por eso, a pesar de su deseo de abandonar el centro médico, lo convencieron para que permaneciera ocho días hasta recibir el alta, que se concretó ocho días después, con la anuencia de la familia y con la condición de que residiera en zona Norte, cerca de sus hijas Dalma y Gianinna, para que pudiera estar controlado y con sus afectos cobijándolo.

El último fin de semana le habían quitado los puntos de sutura en la cabeza, donde había tenido el drenaje. Y había recibido el alta definitiva, aunque para su regreso al banco de suplentes de Gimnasia faltaban varios pasos. Su equipo médico contemplaba la chance de que volviera a trabajar en un plazo determinado para que recuperara su rutina, pero antes se preparaba una reunión de su familia completa para delimitar el paso a paso. El Lobo platense disputó cuatro encuentros por el campeonato y Diego –que sólo había estado presente en el debut del equipo ante Patronato, y se marchó antes del pitazo inicial– estuvo al tanto de sus resultados y rendimiento. De hecho, observó por TV el empate 0-0 en Paraná del último domingo.

No lo notaban bien de ánimo, después de unos primeros días entusiasmado con su rehabilitación, para recuperar su rutina. Y su vida se apagó este mediodía.

