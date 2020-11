Facundo Campazzo rompió el silencio tras confirmarse su desembarco a la NBA

Facundo Campazzo se despidió del Real Madrid

A los 29 años, Facundo Campazzo tomó la decisión de alejarse del Real Madrid, uno de los clubes más importantes del mundo FIBA, para cumplir su sueño de recalar en la NBA. Durante sus 5 temporadas en la Casa Blanca (llegó en 2014, pero estuvo dos años cedido en el UCAM Murcia) conquistó dos Euroligas, tres ligas ACB, cuatro Supercopas y dos Copas del Rey.

El base cordobés se convirtió rápidamente en ídolo para los aficionados. Ante la imposibilidad de despedirse de ellos dentro de una cancha debido a las prohibiciones de público producto de la pandemia provocada por el coronavirus, el argentino concedió una entrevista con el canal oficial de la institución española para agradecer todo el cariño que recibió durante estos años.

“Me hubiese gustado jugar con público en mi último partido, para poder despedirme de ellos. Siempre traté de dar el ciento por ciento, pensar en el equipo y hacer todo para ganar. Quiero agradecerles por tanto apoyo. Ahora me tocará ser un aficionado más”, comentó el ex Peñarol.

En las próximas horas recalará en Denver Nuggets, uno de los contendientes de la liga estadounidense. La franquicia de Colorado tiene entre sus filas a figuras rutilantes como el base canadiense Jamal Murray, el alero Michael Porter Jr, el ala-pívot Paul Milsap o el interno Nikola Jokic. “No fue una decisión fácil, por todo lo que representa para mí el Real Madrid. Fueron muchos meses hablando con mi familia, con mi mujer, con gente cercana analizando situaciones y demás. Quería cumplir un sueño, quería seguir y conseguirlo. En mi cabeza estaba que el día de mañana, cuando me retire, no quiero que esté el no haberlo intentado”, explicó Facu sobre los motivos que lo llevaron a mudarse a la mejor liga del planeta.

El entrenador del Real Madrid Pablo Lasso junto a Facundo Campazzo. EFE/Emilio Naranjo/Archivo

“Real Madrid me ha dado todo. Me formó como persona, más allá de jugador. Me llevo amigos, compañeros, experiencia, vivencias, títulos, que es lo que hace grande a este club. También le agradezco a Florentino (Pérez), a mi presi, como le digo, que confío tanto en mi”, esbozó el subcampeón del mundo en China 2019, revelando su buen vínculo con el mandamás del elenco Merengue y la importancia que le da al básquet. “Las últimas horas fueron muy locas, me ha costado incluso dormir. Me estresaba un poco, pero mis compañeros, todo el equipo, me facilitó las cosas, pasando las cosas a un segundo plano. Les voy a estar agradecidos eternamente”, añadió.

Campazzo también puntualizó en el importante cambio físico que hizo desde que recaló en España: “A comparación de mi primer año, que no sabía a dónde venía, incluso con algunos kilos de más, el Facu de ahora lo veo mucho más adelantado, tanto en el jeugo como en lo personal. Mis compañeros me ayudaron en esa transformación. Este club te hace llegar siempre al límite, para jugar siempre al cien por cien”.

“Voy a echar de menos el día a día con mis compañeros, que más que compañeros son amigos. Es lo que se va a extrañar. Es un club con todas las comodidades”, soltó el cordobés, quien primero compartió plantel con el Chapu Nocioni y luego con Nicolás Laprovittola y Gabriel Deck.

