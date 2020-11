“Debo ir a cumplir mi sueño”: la emotiva carta de despedida de Facundo Campazzo al Real Madrid antes de desembarcar en la NBA

Así despidió el Real Madrid a Campazzo, que se marcha a la NBA

A los 29 años, Facundo Campazzo llevará su talento a la NBA: llegó a un acuerdo con Denver Nuggets, franquicia con la que firmará contrato por dos años. Antes de su desembarco, disputó su último partido en el Real Madrid. Y se destacó como lo que es: el base más determinante a nivel FIBA. El cordobés anotó 20 puntos, recogió dos rebotes y regaló dos asistencias en la victoria del conjunto merengue 100 a 78 frente a Baxi Manresa, por la Liga ACB.

El ex Peñarol y Murcia fue el máximo anotador de su elenco (los también argentinos Gabriel Deck y Nicolás Laprovittola convirtieron 12 y cuatro tantos, respectivamente). Pero además jugó como para darle un cierre a la etapa a la altura de su sello: en la Casa Blanca celebró dos Euroligas, tres ligas ACB, cuatro Supercopas y dos Copas del Rey.

En consecuencia, brilló como en sus mejores jornadas. La Liga destacó dos asistencias en sus redes sociales. A la primera, un pase de sobrepique a su compatriota Deck, la calificó como “de mago”. La cesión se dio mientras se encontraba apareado por un rival, al claro, con una visión periférica sorprendente. La otra fue por encima de todos sus adversarios.

Las dos asistencias "de mago" de Facundo Campazzo

Tras llegar a la cúspide del nivel FIBA, Campazzo tendrá su experiencia en la liga de básquet más competitiva del mundo en los Nuggets, una franquicia en alza, que llegó a la final de la Conferencia Oeste en la última edición del torneo. “Ficharon a una gema”, lo elogió Manu Ginóbili.

Cuando fue reemplazado tras su última entrada al encuentro, Campazzo recibió el homenaje por parte de sus compañeros y el cuerpo técnico (por la pandemia de coronavirus los duelos se disputan sin público). Fue saludado afectuosamente por cada uno de los integrantes del plantel.

Minutos después del festejo ante el Manresa, Facundo publicó en sus redes sociales una emotiva carta para despedirse del Real Madrid y del básquet español. “Debo ir a cumplir mi sueño. Llevo una vida esperándolo”, firmó.

LA CARTA COMPLETA DE FACUNDO CAMPAZZO

Llegó el momento. Hoy fue mi último partido en el Real Madrid y la verdad es que tengo una mezcla de sentimientos muy grande. Siento nostalgia desde hace ya varios días. En este club pasé momentos únicos, inolvidables, que marcaron mi carrera y mi vida. Ojalá nuestros caminos se vuelvan a encontrar en el futuro.

Me voy de España siendo una persona completamente distinta de la que llegó en 2014. Acá aprendí madurez, comprendí el valor del trabajo, conocí lugares hermosos y gente increíble. Recibí afecto y contención en cada uno de los pasos que fui dando. Sería injusto no mencionar a la familia de UCAM Murcia: a su dirigencia, a su afición, a los amigos que me quedaron. También ocupan un lugar central en mi corazón.

Se termina una etapa. De crecimiento y enseñanzas permanentes. Fui muy feliz en este país. Pero ahora debo ir a cumplir mi sueño. Llevo una vida esperando concretarlo. Gracias por tanto.

