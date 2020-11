Matías Almeyda explotó y arremetió contra el fútbol argentino: “México es el que le da de comer a todo Sudamérica”

Matías Almeyda, entrenador de San Jose Earthquakes, arremetió contra el fútbol argentino (Foto: Eduardo Verdugo/ AP)

Matías Almeyda, entrenador de San Jose Earthquakes, arremetió contra el fútbol argentino. Señaló que en su país siempre lo critican por los proyectos que toma, como cuando dirigió a las Chivas de Guadalajara en México.

“Hace 30 años que estoy en el fútbol y me aburre escuchar siempre lo mismo, criticar a alguien, son todos opinólogos. Menosprecian el lugar donde trabajo. Cuando estaba en México hacían lo mismo, cuando México es el que le da de comer a todo Sudamérica a nivel futbolístico”, comentó el estratega en una entrevista con ESPN.

Vale recordar que el Pastor, como fue llamado en el balompié azteca, dejó Argentina desde 2015 cuando dirigió a Banfield y tras haber pasado por River Plate. Después llegó al Rebaño Sagrado, donde ganó un título de Liga MX, dos copas locales, una supercopa y una Liga de Campeones de la Concacaf, mejor conocida como “Concachampions”.

Ahora es el mandamás del banquillo de los Terremotos de la Major League Soccer (MLS), donde quedó eliminado esta semana de los Playoffs contra Sporting Kansas City. A pesar de la derrota, el porteño rechazó volver a su país de origen.

Almeyda ahora es el mandamás del banquillo de los Terremotos de la MLS, donde quedó eliminado esta semana de los Playoffs contra Sporting Kansas City (Foto: Twitter/ @sanjoseearthquakes)

“Yo quiero estar lejos de la locura, quiero vivir mi vida en paz. Por soportar tanta locura muchos entrenadores han terminado enfermos, yo no quiero ser de esa parte, yo quiero disfrutar el fútbol, yo amo el fútbol”, apuntó.

Sin embargo, hay una condición para que Almeyda regrese a dirigir a Argentina. El timonel comentó que desea comandar la Albiceleste, aunque reconoció que nunca ha estado en los planes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

“Volvería nadando si me llaman de la selección, es algo que me he propuesto desde hace ya bastante tiempo pero nunca he estado en la lista. Hoy hay un entrenador y lo banco a muerte, pero sería muy lindo si se llegara a dar”, sentenció.

Y es que el Pelado confirmó hace unos días que está analizando el futuro de su carrera. Indicó que no descarta salir de San Jose, pero por el momento tiene que pensarlo para determinar lo mejor para él y su familia.

El timonel comentó que desea comandar la Albiceleste, aunque reconoció que nunca ha estado en los planes de la AFA (Foto: Reuters)

“En lo personal, es momento de tomarme unos días. Tengo que analizar muchas cosas, hablaré con mi familia y veré lo que me depara el futuro”, dijo Almeyda en conferencia de prensa, luego de la eliminación del equipo el fin de semana pasado.

El ex mundialista, que cumplió su segunda temporada con el club californiano y tiene otras dos de contrato, adelantó que ya tiene las cosas definidas. Sin embargo, aún no decide a qué equipo comandará ni en qué país.

“Voy a pensar bien qué es lo que deseo y quiero. Tengo cosas definidas en mi mente pero necesito tomarme mis tres, cuatro días para saber dónde quiero ir, qué quiero hacer de mi futuro”, afirmó.

El entrenador argentino rechazó volver a dirigir fútbol de su país por las críticas exacerbadas a su trabajo (Foto: Marcio Jose Sanchez/ AP)

En la campaña, los Earthquakes calificaron en la octava posición a la postemporada en la Conferencia del Oeste. Sin embargo, tras el empate a tres goles en el tiempo reglamentario, Kansas superó a los pupilos del Pelado en la tanda de penales, con una gran actuación del arquero Tim Melia.

Por ello, el sudamericano agradeció a sus futbolistas por no dejar de competir en una temporada complicada por el impacto de la pandemia de coronavirus. “Me voy tranquilo porque creo que dimos hasta lo que pensaba que no podíamos dar”, indicó.

“Hasta hoy no pensaba en nada porque estaba en el campeonato. A partir de mañana empieza mi cuenta regresiva a nivel mental, analizando distintas situaciones, manejándome con toda mi sinceridad y corazón”, sostuvo el estratega.

