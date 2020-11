DT argentino Matías Almeyda dice que analizará su futuro con Earthquakes de la MLS

Tras caer eliminados el domingo en penales en los playoffs de la MLS, el entrenador argentino Matías Almeyda dijo que se tomará unos días para decidir su futuro con el San José Earthquakes.

"En lo personal, es momento de tomarme unos días. Tengo que analizar muchas cosas, hablaré con mi familia y veré lo que me depara el futuro", dijo Almeyda, que cumplió su segunda temporada con el club californiano y tiene otras dos de contrato.

El exjugador mundialista y exentrenador del Chivas mexicano sembró dudas sobre su continuidad en el Earthquakes durante la videoconferencia de prensa posterior a la derrota ante el Sporting Kansas City en la primera ronda de playoffs.

"Voy a pensar bien qué es lo que deseo y quiero. Tengo cosas definidas en mi mente pero necesito tomarme mis tres, cuatro días para saber dónde quiero ir, qué quiero hacer de mi futuro", afirmó el 'Pelado' Almeyda, de 45 años.

"Hasta hoy no pensaba en nada porque estaba en el campeonato. A partir de mañana empieza mi cuenta regresiva a nivel mental, analizando distintas situaciones, manejándome con toda mi sinceridad y corazón", sostuvo el estratega.

El San José, octavo clasificado de la conferencia Oeste de la MLS (liga de fútbol norteamericana), cayó ante el Sporting Kansas City, primero, en una tanda de penales en la que el arquero rival, Tim Melia, les atajó las tres penas máximas.

El tiempo reglamentario acabó con un marcador de 3-3, con un trepidante final en el que el Sporting anotó el 3-2 en el 90+1 pero el Earthquakes mandó el juego al tiempo extra con una diana del veterano Chris Wondolowski en el 90+7.

"Siento que entregamos hasta la última gota de sudor hasta el último segundo", reconoció Almeyda, que agradeció a sus futbolistas por no dejar de competir en una temporada complicada por el impacto de la pandemia de coronavirus. "Me voy tranquilo porque creo que dimos hasta lo que pensaba que no podíamos dar".

Tras la reanudación de la campaña en agosto, el Earthquakes llegó a ocupar la última plaza de la conferencia Oeste sufriendo tres abultadas derrotas por más de cinco goles de diferencia, una crisis de la que lograron reponerse para clasificar a la postemporada.

"Tuvimos momentos de dificultad, donde nos metían muchos goles, no podíamos ganar y fue un tiempo de aprendizaje", recordó Almeyda. "Fuimos cambiando esa mentalidad entre todos y creo que en definitiva se cierra un buen año".

Almeyda, que no pudo clasificar al equipo a playoffs en la temporada 2019, dijo en septiembre que rechazó recientemente varias ofertas, incluida una para asumir como seleccionador de Ecuador.

