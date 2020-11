Estadio Azteca y Olímpico Universitario estarán cerrados al público hasta semáforo verde, confirmó Manuel Negrete

Negrete sentenció que el Azteca y el Olímpico Universitario no abrirán sus puertas a la afición hasta que haya semáforo verde en CDMX (Foto: Galo Cañas/ Cuartoscuro)

Manuel Negrete, alcalde de Coyoacán, sentenció que el Estadio Azteca y el Olímpico Universitario no abrirán sus puertas a la afición hasta que haya semáforo verde en la Ciudad de México. Esto después de la sorpresiva apertura al público en el Estadio Akron, casa de las Chivas de Guadalajara.

“Hubo una reunión de ellos con la Secretaría de Salud, pero la alcaldía de Coyoacán decide no abrir el estadio por número y vemos los contagios que existen a diario. Si dijeron semáforo verde, hay que respetarlo y eso está claro”, declaró el ex futbolista en una entrevista con el periódico El Universal.

Si Jalisco, Club Guadalajara y las autoridades deciden, será su decisión. No permitiremos acceso, ni 10% porque estamos en una situación complicada

El ex jugador de la selección mexicana indicó que América, Cruz Azul y Pumas no han presentado una solicitud sobre este tema (Foto: Pedro Anza/ Cuartoscuro)

El ex jugador de la selección mexicana indicó que América, Cruz Azul y Pumas, clubes que radican en la capital, no han presentado una solicitud sobre este tema. Por ello, reiteró que los inmuebles ubicados en el sur de la entidad seguirán operando a puerta cerrada.

“No, no hay ningún documento que pida abrir al público el estadio. Como lo hemos mencionado, desde el inicio los equipos hicieron bien en jugar a puerta cerrada, porque estamos en una situación complicada de contagios y no estamos en posibilidades de abrir”, subrayó.

A su vez, aseguró que tiene una doble responsabilidad con el tema de la epidemia de COVID-19, pues es alcalde y fue futbolista. “Hay que defender la salud de la gente”, apuntó el mexicano.

“Hasta que no bajen los contagios no se abrirán estadios. En el caso de equipos en comercialización e ingresos es bonito ver a la gente y sentir el reconocimiento y el grito, pero es más importante que hoy no se puede abrir. Entrenadores y futbolistas son conscientes”, añadió.

El alcalde aseguró que tiene una doble responsabilidad con el tema de la epidemia de COVID-19, pues es alcalde y fue futbolista (Foto: Galo Cañas/ Cuartoscuro)

Y es que este lunes Enrique Alfaro, gobernador del estado de Jalisco y aficionado del equipo tapatío, confirmó la asistencia del público al estadio ubicado en su entidad. Esta medida, de acuerdo con el mandatario, es parte de un programa piloto para evaluar los protocolos de salud para inmuebles al aire libre.

Sin embargo, de acuerdo con el reporte de este martes, la Secretaría de Salud (SSa) registró 1,060,152 casos acumulados y 102,739 defunciones confirmadas por COVID-19. Además, a nivel nacional, el 37% de camas de hospitalización general y el 31% de camas con ventiladores están ocupadas.

A raíz de esta situación, dos clubes se pronunciaron en contra de abrir los estadio a la afición. El primero de ello fue el club Puebla, primero a través del gobernador de la entidad, Miguel Barbosa.

“Al referir que debemos asumir que estamos en un momento complicado de la pandemia, se continuará de manera rígida, por lo que el partido de fútbol del Puebla se llevará a cabo sin afición”, comentó en conferencia de prensa.

Enrique Alfaro, gobernador del estado de Jalisco y aficionado del equipo tapatío, confirmó la asistencia del público al Estadio Akron (Foto: Fernando García Carranza/ Cuartoscuro)

Después hizo lo propio La Franja en un comunicado de prensa, en el que apuntaron que tomaron la decisión en conjunto con las autoridades de su estado. “En este club hemos puesto la salud de todos los poblanos por encima de los beneficios deportivos y económicos que abrir nuevamente las gradas del estadio traería”, señalaron.

Más tarde lo hizo América por medio de un comunicado de prensa. “No hay nada que nos gustaría más que ver en el Estadio Azteca. Sin embargo, no podemos estar juntos por ahora”, apuntaron.

A su vez, la Liga MX dio su posicionamiento sobre la apertura de los estadios y dio el aval para la acción que realizarán las Chivas. Por medio de un comunicado, apuntó que cuentan con la autorización, pero deben de seguir el protocolo de la organización, contar con la autorización expresa de las autoridades de salud y no exceder el 50% del aforo oficial registrado del inmueble.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Liga MX: cómo impactó la sorpresiva reapertura del Estadio Akron, mientras México combate el aumento de contagios de COVID-19

“Esos boletos no existen”: Chivas respondió a la polémica por las supuestas entradas de hasta 7 mil pesos para el duelo contra América

Fernando Beltrán aseguró que Chivas romperá hegemonía de América en el clásico nacional: “Es una oportunidad para dar una cachetada”

CDMX y Puebla dicen no al público en la Liguilla, Guadalajara, sí; la Liga MX deja en manos de las autoridades