“Esos boletos no existen”: Chivas respondió a la polémica por las supuestas entradas de hasta 7 mil pesos para el duelo contra América

Chivas será uno de los equipos en abrir las puertas de su estadio para recibir a la afición en su partido de cuartos de final de Liguilla frente al América.

Usuarios en Twitter compartieron una captura de pantalla de la página Stubhub que se dedica a la reventa de boletos, donde se puede observar que los boletos para el clásico se encontraban desde 6,000 hasta los 30,000 pesos.

Chivas pondrá a la venta sus boletos a partir de las 18:00 horas del martes (Foto: Twitter@YoSoyChavaPerez)

Ante el revuelo causado por esa información, el club salió a aclarar el asunto a través de su cuenta de Twitter.

“ChivaHermanos, esos boletos NO existen. En unas horas más, daremos a conocer el esquema de venta oficial exclusiva para abonados. Por ahora, no se dejen engañar, no hemos entregado ningún boleto”, escribieron en su cuenta.

La reventa de boletos de Chivas es falsa (Foto: Twitter@Chivas)

Más tarde el equipo informo a través de un comunicado que compartieron en su página y redes sociales, las medidas que tomarán para recibir a la afición ocho meses después.

En el comunicado compartieron los siguientes puntos:

-Del 15% total de la capacidad del estadio que se anunció la noche del lunes, hemos decidido bajar al 12% y hacer el ejercicio únicamente con 5,800 lugares dentro del estadio. Creemos que es lo necesario para poder llevar a cabo la prueba y demostrar la eficiencia de los protocolos que hemos preparado desde hace meses.

-La distribución de la afición será en todas las zonas de la grada, con lo cual garantizaremos la sana distancia. Además, se bloquearán las 2 primeras filas inmediatas al terreno de juego para salvaguardar la distancia con jugadores, cuerpos técnicos, árbitros y demás staff operativo.

-La distribución de esos 5,800 lugares quedará entre palcohabitantes, multianuales y chivabonos

Reunión de la Mesa de Salud, donde estuvieron presentes Amaury Vergara, presidente de Chivas; Pablo Lemus, presidente municipal de Zapopan; y Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco (Foto: Captura de pantalla/ YouTube/ Enrique Alfaro)

-La venta será única y exclusivamente en línea a traves de su plataforma WWW.OMNITICKET.MX a partir de las 6 PM.

- Todas las personas (sin excepción) que accedan al estadio este miércoles deberán de llenar el formulario digital que publicaran en sus redes sociales a partir del día de mañana y presentar su carta de aceptación digital al momento del acceso. Esta declaratoria de salud servirá para levantar la base de datos que la prueba piloto requiere. Es obligatorio llenar el cuestionario para poder acceder al inmueble

Estas son algunos de las medidas que solicitan para ingresar al estadio:

-No habrá venta de alimentos y bebidas. Te recomendamos hidratarte antes de tu ingreso al Estadio Akron.

El estadio Akron recibirá a un 12% de su capacidad total para el clásico nacional (Foto: Chivas)

-El acceso requiere que usar un cubrebocas quirúrgico o KN95 todo el tiempo dentro del inmueble.

-No se permitirá el acceso a niños menores de 16 años ni adultos mayores de 60; el ingreso al inmueble requiere una identificación oficial (INE, Pasaporte, Acta de nacimiento o identificación con foto en caso de los menores de edad). Si no tienes manera de acreditar tu edad, nos reservaremos el derecho de admisión.

El ingreso estará habilitado desde las 6 PM y hasta 30 minutos antes de iniciar el encuentro. Si llegas después de esa hora NO se te permitirá el acceso. Para tu seguridad, te guiaremos desde que ingreses al estacionamiento para indicarte el camino hasta tu butaca.

El anuncio sobre el acceso de la afición al estadio, lo dio a conocer el gobernador del Jalisco en compañía de Amaury Vergara, presidente de Chivas y Pablo Lemus, presidente municipal de Zapopan, donde recalcó que solo es una prueba para el análisis del protocolo de salud para este tema.

