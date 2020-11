Insólitas declaraciones de Anthony Edwards, número 1 del Draft de la NBA: “No puedo ver baloncesto”

Anthony Edwards con su nueva camiseta (Europa Press)

Los Minnesota Timberwolves escogieron el miércoles pasado al escolta Anthony Edwards como el número 1 del Draft de la NBA por delante de los otros favoritos James Wiseman y LaMelo Ball. “No puedo describir esta emoción, me siento bendecido”, dijo tras el anuncio el joven de 19 año, tras ser informado de la elección.

El escolta (Universidad de Georgia, 1,98m) se integrará a unos Timberwolves que ya cuentan con un núcleo de jóvenes All-Stars en el pívot Karl-Anthony Towns y el base D’Angelo Russell, pero que solo han clasificado en una ocasión a los playoffs desde 2004. “No siento demasiada presión. Tengo dos superestrellas a mi lado”, afirmó Edwards. “Ellos pueden anotar, así que tendré que impactar el juego en defensa”.

Ahora, se virilizaron declaraciones de hace poco más de una semana que le dio a ESPN en donde contó detalles de su vida en la previa del Draft, cuando ni siquiera imaginaba ser elegido como primera opción. Lo más sorprendente sin dudas es que según él mismo le contó, el baloncesto no es una de sus pasiones, sino que siempre prefirió el fútbol americano, el cual practicó en el colegio.

“Para ser honesto, no puedo ver baloncesto”, se sinceró cuando el cronista Alex Scarborough le preguntó sobre si sintonizaba algunos partidos de la NBA en sus ratos libres. “No me entiendas mal. El baloncesto es el número 1 porque siento que me va a ayudar a superar muchas de las cosas que necesito superar. Es lo que hago. Es mi trabajo”, aclaró.

Anthony Edwards se desempeñó en Georgia Bulldogs en el baloncesto universitario (USA TODAY Sports)

Pero al ser insistido sobre el asunto, Edwards explicó: “Todavía no estoy realmente interesado”. Fue así que detalló cuál es la gran diferencia que entiende en la manera de manejarse de las figuras de dos de los deportes más populares de los Estados Unidos: “Amo el baloncesto, sí, es lo que hago, pero si me drafteara la NFL lo dejaría ahora mismo. Allí puedes hacer cualquier cosa en el campo. Puedes clavar la pelota. Puedes bailar. Puedes hacer todo tipo de cosas irrespetuosas. En la NBA no, porque te multan”

“Realmente no estoy muy pendiente del baloncesto. Me encanta y está en mi corazón, pero el fútbol americano es el deporte en el que empecé y nunca me voy a olvidar”, insistió.

Edwards cuenta con una enorme capacidad anotadora y una capacidad física explosiva, aunque se le achaca falta de compromiso defensivo. En su única temporada universitaria, Edwards promedió 19,1 puntos, 5,2 rebotes y 2,8 asistencias en 32 partidos.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Cuál será el protagonismo que tendrá Facundo Campazzo en la NBA

Duras confesiones de una figura de la NBA sobre su depresión: “Pensé en suicidarme”

Fue elegido en el Draft de la NBA y sorprendió a sus padres con un increíble regalo