Viral: la tierna carta de un niño de 9 años que se ofrece para ser entrenador del equipo de Rooney

El equipo que tiene a Wayne Rooney atraviesa un mal momento (Foto: Reuters)

Apenas un triunfo en once presentaciones condenaron al Derby County de Wayne Rooney al último lugar de la tabla de posiciones del Championship, la segunda división del fútbol inglés. La directiva decidió destituir al entrenador Phillip Cocu y recibieron una inesperada solicitud para ocupar ese sitio vacante: un pequeño fanático de nueve años se ofreció para dirigir al equipo.

La historia que replicó el diario local Derby Telegraph se convirtió en viral con el protagonismo de Toby Hall, quien le escribió de puño y letra una carta al dueño del club Mel Morris. “Me gustaría postularme para ser el nuevo manager. Juego mucho fútbol y soy muy bueno. También juego al FIFA 2021 en modo manager. En mi tiempo libre diseño formaciones tácticas”, firmó en una de las partes del tierno texto.

La carta que envió Toby

En el escrito, el pequeño Toby cuenta que tanto su padre como su abuelo tienen habitualmente tickets para toda la temporada desde hace una década. También propone a su abuela para colaborar: “Mi abuela suele ayudar a mi mamá y mi papá lavando, entonces ella podría limpiar la indumentaria”. A pesar de vivir en Hertfordshire, Toby es parte de una familia de fanáticos de los Rams que comúnmente recorren los 160 kilómetros entre su casa y el Pride Park Stadium para apoyar al equipo. “Estoy en el grupo de matemáticas así que también puedo administrar las finanzas”, advierte.

Pero su propuesta no llegó solo con un texto de presentación, también envió el formato de juego que aplicaría: un llamativo 1-3-3-2-1.

La propuesta táctica del pequeño (Foto: @richardhall)

La iniciativa se viralizó rápidamente mientras el Derby vive una situación más que especial. Rooney, que con 35 años está transitando sus últimos pasos como profesional en el club que lo vio nacer, cumpliría el doble de rol de entrenador y jugador para la próxima presentación de este fin de semana ante Bristol City en condición de visitante.

Si bien no se descarta que continúe al mando, también hay otros nombres en carrera como la ex leyenda del Chelsea John Terry, el ex DT de Bournemouth Eddie Howe e inclusive el español Rafael Benítez.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

El “plan seducción” del Manchester City a Lionel Messi: los secretos de las llamadas de Pep Guardiola

Pep Guardiola renovó su contrato y dirigirá al Manchester City hasta 2023

Jugó solo 54 minutos y lo acusaron de dormir en el banco de suplentes: las anécdotas de uno de los fichajes más insólitos del Real Madrid