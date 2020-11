El “plan seducción” del Manchester City a Lionel Messi: los secretos de las llamadas de Pep Guardiola

Pep Guardiola llamó a Lionel Messi y busca seducirlo para dejar Barcelona y mudarse a Manchester City

Aunque Lionel Messi en septiembre pasado declaró que se quedaría en el club pese a su intención de ir en búsqueda de un proyecto ganador para no entrar en un litigio legal en contra del Barcelona (Josep María Bartomeu afirmó que sólo lo dejaría salir si alguna institución pagaba los 700 millones de su cláusula), lo cierto es que esta novela promete seguir sumando capítulos.

Según informa Deportes Cuatro, Manchester City, que en las últimas horas se aseguró la continuidad de Pep Guardiola como director técnico, sigue de cerca al delantero argentino y activó el “plan seducción” para convencer al 10 de dejar su amada Cataluña por Inglaterra. El medio español asegura que el entrenador mantiene un diálogo fluido con la Pulga.

Aunque aclara que Messi aún no tomó una decisión con respecto a su futuro, desliza que algunas cuestiones hoy lo posicionan más fuera que adentro del club azulgrana. La intención del argentino sería la de aguardar a las elecciones, para así ver cuál es el proyecto que tiene en mente el nuevo presidente.

El principal anhelo de Leo es volver a tener un proyecto ganador y ambicioso, que es lo que le promete Guardiola en cada comunicación. El entrenador, que cuenta con un plantel plagado de estrellas (Kevin De Bruyne, su amigo Sergio Agüero, Riyad Mahrez, Raheem Sterling o Ferran Torres, por ejemplo) le explicó con lujo de detalle sus ideas a futuro.

Lionel Messi podría reencontrarse con su amigo Sergio Agüero en caso de mudarse a Manchester City (REUTERS/Ammar Awad)

En España hacen foco en que el rosarino está cansado de algunas situaciones, como los dardos que llegaron desde el entorno de Antoine Griezmann en los últimos días o la visita de Hacienda a su avión privado cuando regresó de disputar los partidos por Eliminatorias Sudamericana con la selección argentina.

Por otra parte, a inicios de esta semana, The Sun informó que Manchester City está totalmente decidido a apostar por Lionel Messi y que estudian seriamente la posibilidad de realizar una oferta en enero, aprovechando los problemas económicos que atraviesan los Culé al no llegar a un acuerdo con los futbolistas por un recorte salarial. Incluso hablan de un monto no mayor a los 56 millones de euros.

“Si Leo Messi se va del Barça y se convierte en una posibilidad, podríamos explorar la opción de su fichaje. Es un talento increíble, alguien que puede tener un impacto espectacular en cualquier club del mundo y además de inmediato. Es el mejor del mundo y creo que a cualquier equipo le gustaría tenerlo consigo”, supo reconocer en las últimas semanas Omar Berrada, director de operaciones del club inglés.

El ’10′, a sus 33 años, sigue vigente y catalogado como uno de los mejores del planeta. En lo que va de la temporada, disputó 10 juegos con su club, en los que marcó 6 goles y brindó 4 asistencias.

Aunque Messi aún no tomó una decisión, el City se mueve desde las sombras y ya inició la “operación seducción”, con Pep Guardiola a la cabeza.

