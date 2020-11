Mike Tyson reveló cuál es la condición inexorable que deben cumplir sus sparrings: “Si no, están despedidos”

Mike Tyson entrenando a los 54 años

El 28 de noviembre Mike Tyson volverá a subir al ring para medirse ante Roy Jones Jr. en el Dignity Health Sports Arena de Los Ángeles, con la aprobación de la comisión atlética del estado de California. Iron Mike lleva 15 años apartado del cuadrilátero, tras la derrota contra el irlandés Kevin McBride que concluyó su carrera con un balance de 50 victorias y 6 derrotas con 44 nocauts. Mientras que su adversario, que fue campeón mundial en cuatro categorías entre 1993 y 2004, luchó por última vez en febrero de 2018 y cuenta con un registro de 66-9 con 47 nocauts.

En este contexto, el ex campeón de los pesados se trabajó intensamente durante todo 2020 para ponerse a punto físicamente, según él mismo compartió en sus redes sociales. Para eso contrató a Rafael Cordeiro, líder de uno de los mejores campos de entrenamiento de artes marciales mixtas (MMA) del mundo, quien lo puso a guantear con algunos jóvenes talentos.

“He estado boxeando con chicos más jóvenes y más duros, y me aseguran que lo estoy haciendo muy bien. Estoy deseando que llegue esto”, contó Iron Mike en una de las conferencias de prensa previa al gran duelo, en donde también reconoció: “La última vez que tuve este peso fue a los 17 o 18 años. Estoy muy feliz con todo lo que he estado haciendo, se trata de la confianza y la autoafirmación. Es increíble, estoy listo para hacer esto. No puedo explicarlo con palabras. Voy a seguir mientras esto funcione. Mi leyenda será que di mucho más de lo que recibí”.

Con respecto al trabajo sobre le cuadrilátero, Tyson aseveró que ninguno de los que se sube al ring con él lo hace de manera pasiva: “Soy el único jefe. Si no me pateas el trasero, estás despedido. Así es como va el sparring. Todos están haciendo lo mejor que pueden y si no estás haciendo todo lo posible para golpearme, tienes que ir a casa. De eso se trata la lucha. Le pago a un tipo para que me patee el trasero, si no me patea el trasero, tiene que irse, está despedido”.

Bajo la tutela del brasileño Cordeiro, el ex campeón mundial de boxeo parece haber rejuvenecido. El estadounidense llegó a pesar 172 kilogramos después de su retiro; sin embargo, se embarcó en un largo proceso de reacondicionamiento y se estima que perdió alrededor de 60 kilos, además de ganar una impactante musculatura.

El primer paso para cambiar su metabolismo lo dio cuando decidió dejar de comer carne y se transformó en vegano, hace una década. Hoy sigue una dieta estricta, más allá del riguroso entrenamiento, que incluye cardio. “Necesitas hacer cardio, lo intenté, y comencé con dos horas al día, debes asegurarte de eso. Debes asegurarte de comer la comida adecuada. Necesitas hacer lo que odias, pero hazlo de una manera que no se sienta como nada. Levántate cuando no quieras levantarte. Me estoy convirtiendo en un esclavo de la vida, lo que significa ser la mejor persona que puedo, lo mejor que pueda”, dijo Tyson en un programa de radio con el rapero LL Cool J.

Según informó el sitio The Sun hace algunos meses, su puesta a punto también se relaciona con un tratamiento de células madre al que ya se sometieron Cristiano Ronaldo y Rafael Nadal, entre otros. El portal británico asegura que la práctica utiliza “sangre que se extrae del cordón umbilical de los recién nacidos, de la médula ósea o de la grasa corporal”, y se inyecta en los atletas. “Cuando tomaron mi sangre, era roja. Cuando regresó, era translúcida. Casi podía ver a través de la sangre, y me la inyectaron. Y desde entonces he sido raro: me siento equilibrado ahora”, comentó el ex rey de los pesados.

Quienes promueven el tratamiento aseguran que es útil para “reducir el dolor y la inflamación, para aumentar el flujo sanguíneo y promover el crecimiento de los tejidos”. Claro que no es barato: el costo promedio oscila entre los 5.000 y los 25.000 dólares.

Pero para Tyson se trata de una inversión detrás de este resurgimiento. En su época de gloria, su dieta consistía en incorporar entre 3.000 a 4.000 mil calorías de carbohidratos y proteínas por día. Hoy, su vida es otra, su cuerpo es otro. Pero no varió su apetito por regresar al boxeo, donde cosechó 50 victorias (44 por nocaut).

El 28 de noviembre Tyson, de 54 años, se verá las caras ante Roy Jones Jr., de 51 años, en lo que será un combate de exhibición épico a ocho asaltos. En el evento, habrá también otros duelos como el del sueco Badou Jack, ex campeón mundial en dos categorías, contra el estadounidense Blake McKernan y el del británico Viddal Riley ante el estadounidense Rashad Coulter. Otro enfrentamiento ya anunciado es el del ex jugador de la NBA Nate Robinson y la estrella de Youtube Jake Paul.

