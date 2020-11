Tenso cruce entre Mike Tyson y un rapero por la homosexualidad: “¿Quién eres para opinar de la vida de los demás?”

Esta semana el podcast que tiene Mike Tyson vivió uno de sus episodios más tensos desde que es transmitido. Lejos de la distención, las anécdotas y las risas, en esa ocasión se armó un debate caliente entre el ex boxeador y el rapero Boosie Badazz.

Para comprender la discusión hay que trasladarse a febrero de este año cuando la ex estrella de la NBA Dwyane Wade contó en el programa The Ellen Show que su hijo Zion, de 12 años, le había pedido dejar de ser tratado como un varón ya que se autopercibía como mujer. Aquella historia sorprendió a varios y generó una ola de apoyo en favor de la joven menor de edad que se había animado a dar el paso de contar lo que le sucedía.

“Zion llegó un día a casa y dijo que quería hablar con nosotros. Nos contó lo que pensaba y que quería que a partir de entonces la llamáramos Zaya”, contó el ex jugador de los Miami Heat.

Quien no se lo tomó bien fue el rapero Boosie Badazz, quien en su cuenta de Instagram estalló: “Tengo algo que decir: Dwayne, has ido demasiado lejos. ¡Él es un chico! Un chico de tan sólo 12 años que no sabe lo que le depara el futuro. ¡Has ido demasiado lejos! ¡No cortes su miembro masculino! Si quiere ser gay, déjalo ser gay, pero no le quites su ‘masculinidad’ ni tampoco te refieras a él como una mujer. Tiene 12 años, no tiene edad para tomar esas decisiones”.

Mike Tyson cara a cara con Boosie Badazz

Sus comentarios generaron revuelo en aquel entonces y esta semana fue invitado en el podcast de Tyson, quien aprovechó para volver a tratar el tema. “¿Por qué dices esas cosas? Pensaste que tal vez tú eres homosexual y les faltas el respeto para alejarte de tu verdadera sexualidad y de que tal vez te gustan los homosexuales”, señaló el ex púgil de 54 años.

“¿Por qué lo hiciste? No te estoy juzgando, no creas eso. Estoy tratando de entenderte. Yo tengo algunos demonios en mi mundo que no te imaginas. Entonces dime, ¿por qué?”, insistió.

El artista norteamericano explicó que su intención no era faltarle el respeto a nadie, sino que su comentario estaba dirigido a Dwayne: “Solamente sentí que (su hija) era un niño y que no puede tomar esas decisiones. Es así como me siento. En algunas cosas de las que hablo es porque siento que van demasiado lejos, tu sabes”, respondió entre titubeos ante la mirada de Tyson. “Llamarlo él o ella, ya sabes... eso va demasiado lejos. Solo tiene 12 años”, remarcó.

El ex campeón de los pesos pesados fue contundente: “No sabemos quiénes somos en realidad, creemos que lo sabemos. Quién diablos es alguien para opinar sobre la vida de otros. ¿Quién eres tu? ¿Qué te pasó para creer que puedes opinar sobre la vida de los demás?".

Pese a esta postura de Iron Mike, Boosie Badazz se mantuvo en su posición de que la hija del basquetbolista es muy joven para decidir sobre su identidad de género: “Lo dije y lo sostengo porque siento que es un niño de 12 años”.

En diálogo con TMZ, Tyson explicó que su opinión sobre el tema se lo debe a su hija, quien leo ayudó a ser tolerante con la identidad de género y la sexualidad de cualquier persona. Además, reveló que ella viajó para presenciar el podcast y discutió con el rapero: “Ella voló desde Nueva York hasta Los Ángeles sólo porque quería enfrentarse a Boosie, y tengo que decir que él se comportó como un caballero durante su conversación”.

El 28 de noviembre Mike Tyson volverá a subir al ring para medirse ante Roy Jones Jr. en el Dignity Health Sports Arena de Los Ángeles, con la aprobación de la comisión atlética del estado de California. Iron Mike lleva 15 años apartado del cuadrilátero, tras la derrota contra el irlandés Kevin McBride que concluyó su carrera con un balance de 50 victorias y 6 derrotas con 44 nocauts. Mientras que su adversario, que fue campeón mundial en cuatro categorías entre 1993 y 2004, luchó por última vez en febrero de 2018 y cuenta con un registro de 66-9 con 47 nocauts.

