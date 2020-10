Viral: el desafiante mensaje del Barcelona sobre Messi dirigido a Juventus y Cristiano Ronaldo

El partido de Messi ante la Juventus

El fanático del fútbol mundial se quedó con las ganas de volver a ver la edición del clásico personalizado entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. El portugués debió ausentarse del duelo por Champions League que mantuvieron Juventus y Barcelona tras haber dado positivo en el testeo de coronavirus previo al evento. Sin embargo, el club catalán mantuvo vivo el fuego del enfrentamiento entre dos de los mejores del mundo con un posteo provocador.

“Nos alegra que hayan podido ver al mejor de todos los tiempos en su campo, Juventus”, posteó la cuenta oficial del Blaugrana en su versión en inglés con el detalle de utilizar el emoji de la cabra (GOAT, greatest of all times) para referirse a Messi.

La respuesta no se hizo esperar y Juventus emitió un mensaje con CR7 como protagonista oculto: “Probablemente lo buscaste en el diccionario equivocado. Te llevamos el adecuado al Camp Nou”, dando a entender que el verdadero “GOAT” es Cristiano, que seguramente dirá presente en la revancha entre los equipos que integran el Grupo G que también componen Dinamo Kiev de Ucrania y Ferencvarosi de Hungría.

El mensaje del Barcelona a Juventus

Rápidamente, ambos mensajes se viralizaron. Más de 22 mil personas replicaron el del Blaugrana y una cifra superior a 100 mil usuarios le pusieron me gusta. La contestación de la Vecchia Signora acumuló 11 mil retuits y casi 50 mil me gusta.

El duelo que se desarrolló en el Juventus Stadium terminó con una victoria 2-0 del Barcelona y Messi se destacó como una de las grandes figuras del partido, coronando su actuación con el tanto definitorio de penal. La revancha se desarrollará por la última jornada del grupo el martes 8 de diciembre en el Camp Nou.

Lo particular de todo este caso es que el gran enfrentamiento planteado entre Messi y Cristiano es mucho más mediático que personal. Si bien no comparten una amistad, ambos hablaron públicamente del otro con elogios cada vez que tuvieron que declarar. Una de las últimas veces que se cruzaron fue en el 2019 durante el sorteo de las llaves de la Champions League. Allí tuvieron un singular diálogo, donde el portugués le realizó una invitación: “Compartimos el escenario durante 15 años. No sé si ha pasado alguna vez en la historia del fútbol, los mismos dos jugadores en el mismo escenario todo el tiempo. No es fácil, pero por supuesto que tenemos una buena relación. Aunque no hemos cenado juntos todavía espero que podamos hacerlo en el futuro”.





