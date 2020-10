Explosivo editorial contra Messi y los referentes del Barcelona por la renuncia de Josep Bartomeu: “¡Son unos vagos!”

Lapidario editorial contra Messi y los referentes del Barcelona por la renuncia de Bartomeu

Apenas 24 horas después de la renuncia de Josep María Bartomeu a la presidencia del Barcelona, el conjunto blaugrana salió al campo de juego en Italia. Y no mostró resabios de la crisis política: derrotó 2-0 a la Juventus por la Champions League, con goles de Ousmane Dembelé y Lionel Messi.

El directivo decidió dar un paso al costado al verse cercado por la moción de censura que amenazaba con sacarlo del puesto: la misma se había impulsado luego del affaire burofax de Messi, cuando el capitán había decidido abandonar de la institución apelando a la cláusula que le permitía marcharse en libertad de acción. Finalmente optó por cumplir con su contrato (vence el 30 de junio de 2021) para evitar llevar la puja a Tribunales. Pero la gestión Bartomeu, que ya venía desgastada por los conflictos internos y los malos resultados deportivas, quedó herida de muerte.

Pues bien, en ese contexto, el panelista argentino Jorge D’Alessandro, ex arquero y entrenador, realizó un explosivo editorial en el programa de TV español El Chiringuito, que sorprendió por su vehemencia a sus propios compañeros.

“Nunca entendí la lucha de Messi con Bartomeu. Messi le hubiese sacado los pantalones a Bartomeu en una negociación. Lo de Messi es un capricho; en su burofax, veo una calentura de adolescente provocada por su amigo Luis Suárez. Esa alianza que tenía con Suárez lo ha llevado a todo esto. En una actitud ventajista de Messi, no le hubiera sacado 50 a Bartomeu, ¡70 le hubiera sacado!", enfatizó, en relación a la salida del uruguayo, amigo de la Pulga, al Atlético Madrid. Fue el entrenador Ronald Koeman quien le comunicó a Lucho por teléfono (método que fue cuestionado por el plantel) que no iba a ser tenido en cuenta. Luego, declaró que en realidad había sido una determinación de la dirigencia.

A partir de allí, D’Alessandro, habitual admirador del juego del astro rosarino, fue elevando la temperatura de su discurso. “Messi debe dar respuestas a muchas cosas, mirá que soy pro Messi. Debe dar respuestas a sus errores. Messi se ha equivocado, lo adoro, me gusta Messi en todo sentido, pero hasta un punto”, continuó.

El ex guardameta les adjudicó a los futbolistas la mayor porción de culpa de lo sucedido en la temporada 2019/2020, en la que Barcelona no ganó ningún título y cerró su participación en la Champions con un 2-8 ante el Bayern Múnich. “Los jugadores son unos aprovechados, ¿que querés Messi? Jugá al fútbol, tío, te pago 50 kilos... Pasa la factura Messi y echan al presidente. ¡No! Messi es Dios para mí, pero dejate de milonga con que estás triste y eso. ¡Jugá al fútbol!", bramó.

Sus compañeros de show ofrecieron otros argumentos, remarcando las fallas de la gestión Bartomeu, desde las malas elecciones en los mercados de pases hasta los gastos poco comprensibles. Pero D’Alessandro apuntó duramente contra los referentes de la plantilla culé.

“Esto se ha hecho una comedia. Los jugadores todos se han enriquecido, y ahora Bartomeu es el culpable. No me lo puedo tragar. Los jugadores están incómodos con Bartomeu, es la excusa... ¡Ganen los partidos que el equipo no iba ni para atrás! Ni entrenaban, se reían del entrenador, echaban a uno, a otro, puros vagos, no corrían nada”, concluyó la idea, que provocó ruido en la noche española.

