La sorpresa de una leyenda del fútbol europeo al describir un aspecto de Lionel Messi que jamás había visto

El partido de Messi ante la Juventus

Lionel Messi tuvo una destacada actuación esta semana en el duelo en el que el Barcelona se impuso por 2 a 0 ante la Juventus en Turín en el marco de la segunda jornada del Grupo G de la Champions League. El capitán del cuadro azulgrana se mostró muy participativo en ataque, sin una posición fija, y fue clave en el marcador, ya que dio una asistencia y marcó el tanto del final.

Este jueves tuvieron un gran impacto las declaraciones del ex entrenador italiano Fabio Capello, quien en su análisis sobre el encuentro enalteció a La Pulga y se sorprendió por el gran nivel que mostró dentro del campo de juego, luego de lo que habían sido algunas presentaciones flojas tanto suyas como del equipo de Ronald Koeman, que venía nada menos de caer por 3 a 1 en el clásico ante el Real Madrid.

“Vi un Barça superdinámico y agresivo, además de la calidad conocida”, aseguró el ex director técnico que conquistó la Champions League con el Milan en la temporada 1993/94. En su rol de comentarista para la cadena Sky Sports, agregó: “Con un Messi al que nunca había visto correr tanto”.

Este análisis coincide con lo mencionado por Koeman en varias ocasiones e incluso después del partido, cuando en conferencia de prensa, señaló: “Mi relación con Leo nunca ha sido complicada. Hemos hablado claramente en la reunión que hemos tenido. Creo que ha hecho todo para que ganemos los partidos y los trabajos. Lo único que le he dicho después del partido es que hay sentenciar los partidos antes. Hemos creado, es parte de nuestro juego ofensivo y con él siempre creamos muchas oportunidades”. El holandés siempre dijo que el capitán está comprometido con su proyecto.

Messi lleva dos goles, ambos de penal, en la actual Champions League (Reuters)

Evidentemente, este compromiso provoca que Messi esté mejor predispuesto en las tareas ofensivas y defensivas dentro del campo de juego y por eso se lo vea correr más, como apreció Capello, quien dirigió al Real Madrid, a la Juventus, al Milan y a la selección inglesa, entre otros grandes equipos.

En contraparte, el italiano fue muy crítico con el juego del conjunto de Andrea Pirlo: “La Juventus no ha buscado a Chiesa, a pesar de que a menudo estaba libre. Todas las jugadas se han concentrado en la banda de Dybala. Además, no ha sabido abrir el juego, ofreciendo al Bará la oportunidad de recuperar rápido el balón”, e insistió: “Sufrió mucho y tuvo suerte de que el resultado final fuera sólo 0-2, a pesar de que los dos goles encajados fueron injustos, especialmente el primero, que fue un desvío”.

Messi alternó posiciones en ataque en un gran partido del cuadro azulgrana. En el primer tiempo se mostró muy activo y tras algunos arranques que no terminaron de la mejor manera, realizó un cambio de frente de primera al pie de Ousmane Dembélé quien con campo libre para andar por la derecha estableció el 1 a 0.

Desde ahí, el Diez se soltó y comenzó a confiar más en sus compañeros, sobre todo gracias a la ayuda que le dieron Miralem Pjanic y Pedri en la elaboración que le permitieron enfocarse solamente en el desequilibrio. Así fue que encontró buenas sociedades con Jordi Alba, su socio predilecto, y con Antoine Griezmann, quien incluso le devolvió una pared perfecta en el área, pero La Pulga definió mal. También buscó en varias oportunidades al autor del primer tanto, pero el ex Borussia Dortmund estuvo demasiado impreciso en sus resoluciones.

Koeman sostiene que Messi está compenetrado con su proyecto (Reuters)

Ya en el complemento, se ubicó como falso 9 en varias oportunidades y eso desesperó a los centrales de la Juventus que no lo encontraban por ningún lado. Con ese panorama, pese a recibir de espaldas en varias ocasiones, no tuvo complicaciones para girar y encarar, aunque muchas veces optó por asistir, antes de por rematar.

Sobre el final hubo tiempo para que marcara su gol, de penal, tras una falta de Danilo a Ansu Fati, que había entrado minutos antes. Es su segundo grito en esta temporada, tras el otro ante Ferencvarosi en el Camp Nou, también por la misma vía.

Tras su gran actuación, el Barcelona publicó un desafiante mensaje en su cuenta de Twitter: “Nos alegra que hayan podido ver al mejor de todos los tiempos en su campo, Juventus”. La respuesta no se hizo esperar y el campeón de la Serie A emitió un mensaje con CR7 como protagonista oculto: “Probablemente lo buscaste en el diccionario equivocado. Te llevamos el adecuado al Camp Nou”, dando a entender que el verdadero GOAT (greatest of all times) es Cristiano, que seguramente dirá presente en la revancha entre los equipos que integran el Grupo G que también componen Dinamo Kiev de Ucrania y Ferencvarosi de Hungría.

