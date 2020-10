Piden seis meses de prisión para un jugador del Real Madrid

El Real Madrid enfrentará al Barcelona este sábado (Reuters)

Si algo le faltaba al Real Madrid, luego de la derrota por Champions League como local por 3 a 2 ante el Shakhtar y en la previa del clásico de este sábado ante el Barcelona al que llega con muchas dudas a nivel futbolístico y con su entrenador, Zinedine Zidane, en el ojo de las críticas, es que uno de sus futbolistas sea buscado por la Justicia.

Es que el 12 de marzo, el jugador del equipo de básquet del elenco blanco Trey Thompkins dio positivo en covid 19 y el club merengue decidió poner a todos los deportistas que entrenan en esas mismas instalaciones en cuarentena, incluidas las estrellas del primer equipo de fútbol.

No está claro en qué condiciones, pero el joven goleador Luka Jovic consiguió marcharse a Serbia, su país de origen, a pesar de las restricciones, lo que hizo saltar las alarmas de los principales portales del mundo en ese entonces.

Ahora, según informó la agencia serbia Tanjug, el futbolista podría recibir una condena de seis meses de cárcel por haber violado el aislamiento al llegar a su país. Porque claro, no sólo huyó de Madrid, sino que además al llegar a su nación participó de una fiesta por el cumpleaños 22 de su pareja, algo que en un primer momento fue desmentido por algunos de sus seres cercanos.

El jugador del Real Madrid, Luka Jovic, celebra tras marcar un gol frente a Osasuna por La Liga, en el estadio Santiago Bernabéu, Madrid, España. 25 de septiembre de 2019 (Reuters)

La única precisión que existe al respecto es su última historia en Instagram donde subió una foto de Sofija Milosevic y le escribió: “Feliz cumpleaños amor”. Sin embargo, en esa storie de Instagram no deja en claro dónde se encuentra. Su último posteo en esa red social, justo un día antes de conocerse el positivo de Thompkins, marcaba que se encontraba en Madrid según la ubicación que colocó. Sofija habló sobre el tema, negó haber realizado una celebración y optó por no dar información de Jovic: “Debido a su contrato, no puedo decir nada sobre él”.

El problema ahora es que la Fiscalía se interpuso y según la ley serbia podría ser condenado a seis meses de prisión, condena que sería más leve de lo normal debido a que el delantero ya pagó una mulata de 30 mil euros para suavizarla

En marzo, luego del revuelo mediático, el futbolista por el Real Madrid le pagó 60 millones de euros al Eintracht Frankfurt en junio de 2019, publicó una declaración para dar su versión.

“Visto que la situación en el mundo y en nuestro país es muy difícil, como hace tiempo no se recuerda, tengo que expresarme y mandar ánimos a todo el mundo. Primero, me da mucha pena que yo sea el tema principal estos días, y me da pena que constantemente se escriba sobre mí y no sobre los protagonistas principales en la lucha contra esta crisis, que son los doctores y todos los que trabajan en la sanidad”, prologó su mensaje.

Luka Jovic fue un refuerzo pedido por Zinedine Zidane (EFE)

“En Madrid mi test del COVID-19 dio negativo. Por eso decidí viajar a Serbia, ayudar y dar apoyo a nuestra gente, además de estar cerca de mi familia, con el permiso de mi club. Al llegar Serbia, me hicieron el test y salió negativo”, explicó, sobre su polémico viaje.

El atacante que se inició en el fútbol de su país –y luego pasó por el Benfica de Portugal y el Eintracht Frankfurt antes de recalar en el Madrid– debía pasar 14 días aislado según la reglamentación que impuso Serbia. Hasta la primera ministra Ana Brnabic lo criticó con dureza en ese entonces: “Han visto todos los ejemplos negativos de nuestros jugadores de fútbol que vienen del extranjero, donde tienen millonarios contratos; vienen aquí y no están en aislamiento”.

Jovic fue titular ante el Shakhtar por tercera vez en esta campaña, antes lo había sido ante Real Betis y Real Valladolid, pero el delantero no tuvo un buen rendimiento y antes de la hora de partido se marchó reemplazado. Habrá que ver si este conflicto, sumado a su rendimiento, hacen que el sábado frente al Barcelona vea el partido desde el banco de los suplentes.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Interna caliente en Barcelona y versiones cruzadas: del “sindicalismo de Messi y sus compañeros”, al gesto de Piqué

En modo Messi: dura autocrítica de Luka Modric tras la inesperada derrota del Real Madrid en la Champions League