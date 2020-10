En modo Messi: dura autocrítica de Luka Modric tras la inesperada derrota del Real Madrid en la Champions League

Dura autocrítica de Luka Modric

El Real Madrid sufrió un inesperado golpe en su debut en la Champions League: perdió 3-2 como local ante el Shakhtar. Incluso la bofetada pudo ser más fuerte: comenzó perdiendo 3-0. El Merengue venía de caer 1-0 ante el Cádiz por la Liga de España. Y el sábado se enfrentará al Barcelona, en el clásico local. Un panorama complicado para el elenco que dirige Zinedine Zidane.

Luka Modric, referente de la plantilla y Balón de Oro en 2018, realizó una profunda autocrítica tras el encuentro, que por su tono hizo recordar a la esbozada por Lionel Messi luego de tropezar ante Osasuna y perder la Liga pasada, justamente, a manos de la Casa Blanca. “Un equipo muy irregular, muy débil al que crean muy fácil y nos hacen goles. Nosotros ayudamos para que el Madrid se lleve esta Liga. Debemos hacer autocrítica, empezando por nosotros, pero una autocrítica global. Dije antes que para ganar la Champions no nos iba a alcanzar y al final no nos alcanzó ni para La Liga”, subrayó la Pulga en julio de este año.

Pues bien, el croata también hizo un análisis fuerte en pos de conseguir una reacción en el equipo. “En el primer tiempo no estuvimos a la altura de la competición, en el segundo intentamos mejorar y hemos mejorado, pero no fue suficiente para empatar o ganar el partido. Tenemos que mejorar, es obvio, nos faltó un poco de confianza. Viene rápido el próximo partido, no hay tiempo para lamentarse”, advirtió el mediocampista, quien anotó un gol en el tropiezo.

“Zidane nos dijo que tenemos que mejorar, presionar más y mejor, intentar estar juntos y nada más. En el segundo tiempo hemos creado oportunidades, metimos dos goles, pero no era suficiente. Es una derrota dura, pero todavía queda mucho y seguro que vamos a mejorar”, agregó Luka, de 35 años. El Real se enfrentó a un rival que traía varias bajas, sin embargo, el volante garantizó que no hubo exceso de confianza en sus compañeros.

Compacto Real Madrid vs. Shakthar

“No es que entramos confiados, no fue eso, seguro. Sabemos que Shakhtar es un buen equipo, con jugadores con habilidad, no los despreciamos para nada. No hemos entrado bien, nos metieron el primer gol y bajamos la cabeza. No estamos contentos con el partido”, se explayó. Y buscó empujar al conjunto con un discurso motivador: “Se viene el clásico y hay que estar juntos, confiar en nosotros. No nos olvidamos de jugar al fútbol y podemos hacer un buen partido. El clásico siempre es diferente y vamos a estar al nivel”.

Zidane, por su parte, buscó que las críticas apuntaran hacia él en diálogo con la transmisión oficial. “Tengo que encontrar lo que nos va a llevar a ser fuertes y volver a ganar. Los jugadores son los que están en el campo y necesitan soluciones. Nos ha faltado confianza y entrar al partido como sabemos”, profundizó el dos veces ganador de la Champions League como entrenador, que inesperadamente se encontró en el ojo de la tormenta.

