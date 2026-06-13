Colombia

El error más común en el cuidado de la piel después de los 50: la hidratación no sería suficiente

El especialista sostiene que el foco exclusivo en cremas humectantes deja fuera componentes que protegen durante la etapa marcada por menor producción de colágeno y elastina

Guardar
Google icon
El uso de SNOIL Skin Natural Rejuvenation Oil podría provocar irritación, enrojecimiento o empeorar condiciones de la piel, según la alerta del Invima sobre este producto ilegal - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
El dermatólogo Adrián Alegre advierte que hidratar no alcanza después de los 50 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El paso del tiempo trae consigo cambios inevitables en la piel, pero especialistas aseguran que muchas mujeres continúan cometiendo un error que podría estar limitando la efectividad de sus rutinas de cuidado facial.

Aunque la hidratación suele convertirse en la principal preocupación después de los 50 años, expertos advierten que este hábito, por sí solo, no es suficiente para mantener una piel saludable y luminosa.

PUBLICIDAD

Así lo explicó el dermatólogo Adrián Alegre, según información recogida por la revista Semana de España, el cual señaló que uno de los desaciertos más comunes en esta etapa de la vida es centrar todos los esfuerzos exclusivamente en el uso de productos hidratantes, dejando de lado otros componentes fundamentales para combatir los signos del envejecimiento cutáneo.

“A partir de los 50 años, el error más frecuente que cometen las mujeres en el cuidado de la piel es centrarse solo en hidratar. La piel también necesita activos de defensa y renovación”, explicó el especialista.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el experto, después de los 50 años el organismo comienza a producir menos colágeno y elastina, proteínas esenciales para conservar la firmeza y elasticidad del rostro. Como consecuencia, la piel se vuelve más fina, seca y vulnerable frente a factores externos como la radiación solar y los cambios ambientales.

Cuidado facial, yogur, cúrcuma, mascarilla natural, piel saludable. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La piel pierde colágeno y elastina a partir de los 50, y aumenta la sequedad y la sensibilidad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Por esta razón, Alegre insiste en que las necesidades de la piel madura van mucho más allá de una simple crema humectante. Aunque mantener una correcta hidratación continúa siendo indispensable, también es necesario incorporar ingredientes que ayuden a proteger y estimular la renovación celular.

Entre los activos que el dermatólogo considera esenciales se encuentran los antioxidantes, como la vitamina C y la niacinamida, que contribuyen a combatir el daño provocado por los radicales libres y ayudan a mejorar la luminosidad del rostro. Asimismo, recomienda incluir ingredientes renovadores como los retinoides suaves o los hidroxiácidos, siempre adaptados a la tolerancia de cada persona.

A partir de los 50, la piel empieza a perder colágeno y elasticidad, por lo que es clave reforzar la hidratación, la fotoprotección e introducir activos que mejoren la calidad de la piel”, explicó el especialista, según Semana.

Sin embargo, muchas mujeres evitan este tipo de productos por temor a que generen irritación o sensibilidad. Según Alegre, esta preocupación ha llevado a que numerosas personas renuncien a ingredientes que podrían resultar altamente beneficiosos.

Una mujer joven con una diadema blanca se inclina sobre un fregadero blanco, recogiéndose agua en las manos para lavarse la cara, con salpicaduras visibles.
Adrián Alegre explica por qué la piel después de los 50 pide más que una crema hidratante - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El dermatólogo aclaró que estos principios activos sí pueden utilizarse en pieles maduras, siempre que se haga de manera progresiva y mediante formulaciones más suaves, diseñadas específicamente para este grupo de edad.

Otra de las características frecuentes después de los 50 y 60 años es la alteración de la función barrera de la piel, lo que incrementa la tendencia a la sequedad y la sensibilidad. En este sentido, el especialista recomienda optar por texturas más nutritivas y reparadoras, además de evitar rutinas demasiado agresivas que puedan comprometer aún más la integridad cutánea.

Según Alegre, mantener una piel correctamente hidratada no solo mejora el aspecto estético, sino también favorece la elasticidad, disminuye la sensación de tirantez y permite que otros tratamientos sean mejor tolerados.

“Después del invierno o en épocas de cambios climáticos, la piel madura suele estar más deshidratada y con la función barrera alterada. Una buena hidratación mejora la elasticidad y ayuda a que la piel soporte mejor otros activos”, explicó.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La rutina que pide la piel madura, según un dermatólogo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Además de la pérdida de firmeza, las manchas relacionadas con la exposición solar acumulada representan otra de las principales preocupaciones en mujeres mayores de 50 años y el especialista señaló que la fotoprotección diaria continúa siendo una de las medidas más efectivas para prevenir el deterioro prematuro de la piel.

En mujeres mayores de 60 años, además de las alteraciones en la pigmentación, suelen aparecer problemas asociados con la fragilidad cutánea, la sequedad intensa y una mayor sensibilidad frente a factores ambientales.

Frente a este panorama, el dermatólogo recomienda mantener una rutina sencilla pero constante. Su propuesta incluye una limpieza suave, hidratación adecuada y protector solar todos los días. Por ejemplo, en las mañanas aconseja aplicar un antioxidante como vitamina C, seguido de crema hidratante y fotoprotector, mientras que durante la noche, sugiere incorporar activos reparadores o renovadores ajustados a las necesidades particulares de cada piel.

Temas Relacionados

Cuidado de la piel después de los 50 añosErrores cuidado pielAdrián Alegre dermatólogoRutina skin care piel maduraColombia-SaludColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Desenlace inesperado: Estudiante de la U. de Antioquia que buscaban las autoridades en la reserva El Romeral no estaba perdido

El caso había movilizado a bomberos, rescatistas y voluntarios en medio de la lluvia, hasta que una comunicación cambió la versión de que seguía perdido en la montaña

Desenlace inesperado: Estudiante de la U. de Antioquia que buscaban las autoridades en la reserva El Romeral no estaba perdido

Corte Constitucional llamó la atención a la FAC por excluir a aspirante que no puede usar tacones: esto dice el fallo

El alto tribunal fijó en la sentencia T-135 de 2026 que las entidades estatales no pueden cerrar la puerta a un empleo por criterios estéticos o de género que no estén en los términos del concurso

Corte Constitucional llamó la atención a la FAC por excluir a aspirante que no puede usar tacones: esto dice el fallo

Piden apartar a vicepresidente de Ecopetrol por presunta corrupción en millonarios contratos: habría violado la Ley de Garantías

El debate público se centra ahora en el alcance de los controles y la credibilidad de la principal empresa estatal de Colombia

Piden apartar a vicepresidente de Ecopetrol por presunta corrupción en millonarios contratos: habría violado la Ley de Garantías

Juan Fernando Quintero apoyó a James Rodríguez como líder de la selección Colombia en el Mundial de 2026: “Marcó historia”

El volante de River Plate destacó la importancia del capitán para la selección y recordó su amistad desde la niñez

Juan Fernando Quintero apoyó a James Rodríguez como líder de la selección Colombia en el Mundial de 2026: “Marcó historia”

Dorado Mañana resultados de hoy sábado 13 de junio: ganadores del último sorteo

Infobae Colombia te comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Dorado Mañana resultados de hoy sábado 13 de junio: ganadores del último sorteo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Denuncian que guerrilleros de las disidencias estarían capacitándose en manejo de explosivos y drones en Ucrania

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Gobernador de Antioquia afirmó que secuestrados en Segovia, Antioquia, serían miembros de disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Así le fue al rating de la televisión colombiana con la inauguración del Mundial 2026

Así le fue al rating de la televisión colombiana con la inauguración del Mundial 2026

Caso Blessd: la jueza aplazó la decisión de enviar o no a la cárcel al cantante y fijó nueva fecha para la emisión del fallo

Ozuna anunció su regreso a Colombia con dos presentaciones: esto es lo que se sabe del paso de su gira por el país

Zoe Gotusso y los secretos de su álbum tributo a Roberto Carlos: “Animarme a hacer un disco que no escribí, me desafió un montón”

Esta es la historia de Jessie Reyez, la cantante de raíces colombianas que actuará en la inauguración del Mundial 2026 en Canadá

Deportes

Juan Fernando Quintero apoyó a James Rodríguez como líder de la selección Colombia en el Mundial de 2026: “Marcó historia”

Juan Fernando Quintero apoyó a James Rodríguez como líder de la selección Colombia en el Mundial de 2026: “Marcó historia”

Mauricio “Chicho” Serna analizó el grupo de la selección Colombia en el Mundial 2026: “Uzbekistán no será fácil”

Néstor Lorenzo recordó el mejor momento que ha vivido con la selección Colombia en los Mundiales: “Fue la alegría máxima”

Dos árbitros colombianos estarán en el juego inaugural de España en el Mundial 2026

Sebastián Montoya repite problemas en clasificación de la Fórmula 2: esta será su posición en el Gran Premio de Barcelona