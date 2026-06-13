El error más común en el cuidado de la piel después de los 50: la hidratación no sería suficiente

El dermatólogo Adrián Alegre advierte que hidratar no alcanza después de los 50 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El paso del tiempo trae consigo cambios inevitables en la piel, pero especialistas aseguran que muchas mujeres continúan cometiendo un error que podría estar limitando la efectividad de sus rutinas de cuidado facial.

Aunque la hidratación suele convertirse en la principal preocupación después de los 50 años, expertos advierten que este hábito, por sí solo, no es suficiente para mantener una piel saludable y luminosa.

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Así lo explicó el dermatólogo Adrián Alegre, según información recogida por la revista Semana de España, el cual señaló que uno de los desaciertos más comunes en esta etapa de la vida es centrar todos los esfuerzos exclusivamente en el uso de productos hidratantes, dejando de lado otros componentes fundamentales para combatir los signos del envejecimiento cutáneo.

“A partir de los 50 años, el error más frecuente que cometen las mujeres en el cuidado de la piel es centrarse solo en hidratar. La piel también necesita activos de defensa y renovación”, explicó el especialista.

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De acuerdo con el experto, después de los 50 años el organismo comienza a producir menos colágeno y elastina, proteínas esenciales para conservar la firmeza y elasticidad del rostro. Como consecuencia, la piel se vuelve más fina, seca y vulnerable frente a factores externos como la radiación solar y los cambios ambientales.

La piel pierde colágeno y elastina a partir de los 50, y aumenta la sequedad y la sensibilidad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Por esta razón, Alegre insiste en que las necesidades de la piel madura van mucho más allá de una simple crema humectante. Aunque mantener una correcta hidratación continúa siendo indispensable, también es necesario incorporar ingredientes que ayuden a proteger y estimular la renovación celular.

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Entre los activos que el dermatólogo considera esenciales se encuentran los antioxidantes, como la vitamina C y la niacinamida, que contribuyen a combatir el daño provocado por los radicales libres y ayudan a mejorar la luminosidad del rostro. Asimismo, recomienda incluir ingredientes renovadores como los retinoides suaves o los hidroxiácidos, siempre adaptados a la tolerancia de cada persona.

“A partir de los 50, la piel empieza a perder colágeno y elasticidad, por lo que es clave reforzar la hidratación, la fotoprotección e introducir activos que mejoren la calidad de la piel”, explicó el especialista, según Semana.

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Sin embargo, muchas mujeres evitan este tipo de productos por temor a que generen irritación o sensibilidad. Según Alegre, esta preocupación ha llevado a que numerosas personas renuncien a ingredientes que podrían resultar altamente beneficiosos.

Adrián Alegre explica por qué la piel después de los 50 pide más que una crema hidratante - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El dermatólogo aclaró que estos principios activos sí pueden utilizarse en pieles maduras, siempre que se haga de manera progresiva y mediante formulaciones más suaves, diseñadas específicamente para este grupo de edad.

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Otra de las características frecuentes después de los 50 y 60 años es la alteración de la función barrera de la piel, lo que incrementa la tendencia a la sequedad y la sensibilidad. En este sentido, el especialista recomienda optar por texturas más nutritivas y reparadoras, además de evitar rutinas demasiado agresivas que puedan comprometer aún más la integridad cutánea.

Según Alegre, mantener una piel correctamente hidratada no solo mejora el aspecto estético, sino también favorece la elasticidad, disminuye la sensación de tirantez y permite que otros tratamientos sean mejor tolerados.

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“Después del invierno o en épocas de cambios climáticos, la piel madura suele estar más deshidratada y con la función barrera alterada. Una buena hidratación mejora la elasticidad y ayuda a que la piel soporte mejor otros activos”, explicó.

La rutina que pide la piel madura, según un dermatólogo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Además de la pérdida de firmeza, las manchas relacionadas con la exposición solar acumulada representan otra de las principales preocupaciones en mujeres mayores de 50 años y el especialista señaló que la fotoprotección diaria continúa siendo una de las medidas más efectivas para prevenir el deterioro prematuro de la piel.

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En mujeres mayores de 60 años, además de las alteraciones en la pigmentación, suelen aparecer problemas asociados con la fragilidad cutánea, la sequedad intensa y una mayor sensibilidad frente a factores ambientales.

Frente a este panorama, el dermatólogo recomienda mantener una rutina sencilla pero constante. Su propuesta incluye una limpieza suave, hidratación adecuada y protector solar todos los días. Por ejemplo, en las mañanas aconseja aplicar un antioxidante como vitamina C, seguido de crema hidratante y fotoprotector, mientras que durante la noche, sugiere incorporar activos reparadores o renovadores ajustados a las necesidades particulares de cada piel.

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