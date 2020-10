Sorpresa: un gigante del fútbol brasileño busca contratar a Quique Setién, ex entrenador del Barcelona

Quique llegó al Barcelona para reemplazar a Ernesto Valverde en un contexto de crisis, de la cual no logró sacar al equipo (REUTERS/Ciro De Luca/File Photo)

Hace apenas una semana, el Palmeiras decidió desplazar a su entrenador, el experimentado Vanderlei Luxemburgo, por los malos resultados. Con el ex orientador de la selección brasileña al mando, el Verdao ocupaba la séptima posición en la tabla del Brasileirao, y el golpe final resultó la derrota 3-1 como local ante el Curitiba.

“Palmeiras agradece a Luxemburgo el trabajo desarrollado en su quinto paso por el club, durante el cual conquistó el Campeonato Paulista de 2020”, rezó el comunicado difundido por la institución, que para reemplazarlo decidió apostar fuerte. Según informó Marca, el gigante de San Pablo pretende contratar a Quique Setién, el último entrenador del Barcelona antes de la asunción de Ronald Koeman.

Quique, de 62 años, escucha ofertas luego de la decepción que resultó su paso por el banco catalán. Con él al frente de la plantilla, los blaugranas ganaron 16 partidos, empataron cuatro y perdieron cinco. Sin embargo, no alcanzó a coronarse en la Liga de España a pesar de llegar como líder al parate por la pandemia de coronavirus (Real Madrid le arrebató la corona) y sufrió la histórica goleada 2-8 ante el Bayern Múnich (a la postre campeón) en los cuartos de final de la Champions League pasada.

Según indicó el portal deportivo español, la operación no sería sencilla, aunque no la descartan, dado que Setién cuenta en su currículum con experiencias fuera de lo común. El ex Betis y Las Palmas, por ejemplo, tuvo una breve experiencia al frente de la selección de Guinea Ecuatorial y también se dedicó al fútbol-playa. Su perfil particular resalta por otros detalles. Experto ajedrecista, supo participar de certámenes internacionales de la disciplina y se enfrentó en partidas simultáneas con dos leyendas como Gary Kasparov o Anátoli Kárpov. También es un fanático de los idiomas: habla fluido en inglés y gusta mantener conversaciones con amigos extranjeros para practicarlo. También despuntó el vicio como cronista: escribió artículos en diferentes diarios sobre ajedrez y firmaba comentarios en un sitio web sobre los partidos del equipo que conducía en la escuelita de fútbol en Perines.

Vanderlei Luxemburgo, en el partido que lo eyectó del banco de Palmeiras: derrota 3-1 ante Curitiba, hace una semana (REUTERS/Amanda Perobelli)

Hasta hace unos días, quien aparecía como principal candidato a conducir al Palmeiras era otro español: Miguel Ángel Ramírez, campeón de la Copa Sudamericana con Independiente del Valle. Sin embargo, según apuntaron los medios ecuatorianos, habría rechazado la oferta. Fue allí que resurgió el nombre de Setién. El Verdao cuenta con figuras como el defensor paraguayo Gustavo Gómez, los históricos Ramires y Felipe Melo y Gabriel Menino, el juvenil bautizado como “el nuevo Casemiro”.

Vale destacar que Flamengo, último campeón de la Copa Libertadores, dio la vuelta olímpica con un europeo en el banco de suplentes: el portugués Jorge Jesús. Y cuando regresó a su país para dirigir al Benfica, lo reemplazó un español: Domenec Torrent, ex ayudante de campo de Pep Guardiola. ¿Se animará Setién a la aventura?

