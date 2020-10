La definición sobre Ansu Fati de un diario español que generó la reacción de Antoine Griezmann en las redes sociales

Fati es una de las máximas promesas del Barcelona (Reuters)

Este miércoles, Antoine Griezmann publicó en sus redes sociales una captura de una noticia del diario ABC de España en la que se comparaba al delantero del Barcelona Ansu Fati con un “mantero negro” del Paseo de Gracia, una de las avenidas principales de Barcelona. El futbolista francés compartió junto con la imagen su rechazo hacia ese comentario y pidió acabar con la discriminación.

“Ansu es un chico excepcional que merece respeto como cualquier ser humano. No al racismo y no a la mala educación”, escribió delantero del conjunto catalán en apoyo a su compañero del vestuario azulgrana. De inmediato su tuit recibió más de 50 mil replicaciones y 53 mil “me gusta”, por lo que el mundo se hizo eco de la noticia.

En la crónica del sitio español sobre el partido de que el elenco dirigido por Ronald Koeman venció por 5-1 al Ferencvaros en su debut en la Champions League 2020/21, titulada Ansu crea y Piqué destruye y firmada por el periodista Salvador Sostres se puede leer: “Ansu corriendo tiene algo de gacela, de mantero jovencísimo y negro que de repente veías corriendo por el Paseo de Gracia cuando alguien al grito de: ‘¡Agua, agua!’, anunciaba que la Guardia Urbana había llegado. Selváticas estampas en el corazón de la ciudad”.

El tuit de Antoine Griezmann

Además, el redactor aprovechó para realizar un comentario político y criticar a la alcaldesa de Barcelona: “Ahora esto no pasa, porque para Ada Colau los delincuentes son los policías y no los manteros, que ya no tienen que salir corriendo. También es cierto que sin turistas, les flaquea bastante el negocio”.

Tras esto, muchos usuarios en las redes sociales comenzaron a utilizar el hashtag #NoAlRacismo, en repudio al artículo. Pese a esto, aún no ha habido otro jugador del Barcelona, más allá de Griezmann, ni dirigente que se ha manifestado al respecto y el propio Fati se mantiene en silencio. A su vez, el diario ABC y el periodista Sostres tampoco realizaron comentarios y el artículo no ha sido modificado.

Según adelantó Cadena SER los servicios jurídicos del Barcelona iniciarán el jueves una demanda contra Sostres por racismo.

Ansu Fati tiene apenas 17 años y es una de las máximas promesas del club azulgrana. El martes fue una de las figuras en el triunfo de su equipo en la Champions League y en ese cotejo se convirtió en el primer jugador en anotar dos goles antes de cumplir 18 años. El primero lo consiguió en Milán ante el Inter, el 10 de diciembre de 2019, y arrebató el récord de precocidad en la competición que Peter Ofori-Quaye tenía desde 1997, con 17 años y 195 días.

