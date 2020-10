La sentida despedida del acompañante de la copiloto que murió en un trágico accidente de rally: “Te has quedado con una parte de mi corazón”

Laura Salvo murió de un paro cardíaco después que el auto chocó contra un árbol (@laurasalvoo)

Hace apenas una semana, el automovilismo español quedó conmocionado por la trágica muerte de una joven copiloto de rally. Laura Salvo, que oficiaba como navegante del piloto Miquel Socias, falleció cuando el auto colisionó contra un árbol en el transcurso del primer tramo del Rally Vidreiro, sexta carrera del Campeonato de Portugal de la disciplina.

En las últimas horas, todavía internado en el hospital recuperándose del accidente, el propio Socias aprovechó sus redes sociales y publicó una sentida carta para despedir a su amiga y compañera de rally. “Tú, tú me enseñaste cómo entrar en este mundo, haciéndome creer que era mucho mejor que los circuitos. Me lo creí. Todo este tiempo me has dejado disfrutar a tu lado, nunca lo olvidaré”, fueron las primeras palabras que utilizó el piloto para homenajear a Salvo.

En el escrito, el piloto de rally recordó las vivencias que compartió con la joven de 21 años y la influencia que tuvo ella para sumergirlo en el mundo de la disciplina del automovilismo.

“Te comenté un día que si no te llevaba a mi lado, me costaría mucho coger confianza con mis notas. Con un copiloto distinto nada sería lo mismo. Eres una persona increíble, alegre, trabajadora, muy profesional con tu trabajo, nunca pude quejarme de nada”, explicó Miquel.

“Tienes a toda la gente de tu entorno, de tu mundo, que estará día tras día recordándote, al igual que yo. Recuerdo aquellas palabras que me decías, que hacías para que creciera y me motivara antes de cada tramo; tu risa contagiosa después de cada especial, tus consejos, tus miradas”, agregó.

¿Cómo fue el accidente que acabó con la vida de la copiloto de rally? La valenciana estaba a bordo del Peugeot 208 cuando éste transitaba por la zona de Campos de Lis, al noroeste de la localidad de Leiria. Fue allí en donde Socias circulaba a alta velocidad hasta que perdió el control del vehículo, lo que provocó una salida del asfalto.

Una postal del accidente que le costó la vida a la copiloto Laura Salvo

Según le informó a la prensa local el comandante de los Bomberos Voluntarios de Marinha Grande, el coche que pilotaba Socias en compañía de Salvo sufrió un fuerte impacto. “Se desplomó a unos 500 o 600 metros del inicio del primer tramo al chocar con un pino”, indicó Vítor Graça.

“La víctima quedó atrapada y los medios de asistencia respondieron casi de inmediato, ya que estaban muy cerca de la zona del accidente”, añadió el comandante, que también confirmó que cuando los oficiales de la prueba lograron liberar a la joven, la misma se encontraba en paro cardíaco. Más allá de los intentos de reanimación, y ya con el vehículo aéreo dispuesto para trasladar a la víctima, la asistencia médica decretó la muerte de Salvo unos 15 minutos después de llegar a socorrer a las víctimas del siniestro.

En los fragmentos finales de la carta, Socias mostró lo consternado que está por haber perdido a una amiga, además de su gran compañera de navegación de rally. “Cuando terminábamos cada reconocimiento e íbamos al tramo de enlace me decías ‘dj ponme música’. Gracias por hacerme disfrutar tanto este tiempo. De verdad que conseguiste mi confianza y mi corazón desde el mismo día que nos conocimos”.

“Después de lo ocurrido, me va a costar seguir adelante sabiendo que no estarás físicamente a mi lado. Aunque estoy seguro que me darás esos consejos desde arriba si algún día sigo en esto. Te has quedado gran parte de mi corazón, siempre te llevaré conmigo. Gracias por ser como eres. NUNCA FUIMOS ÁNGELES. Te quiero”, concluyó.

