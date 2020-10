“Que le den a Kobe”: el grito que desató el caos en los festejos del anillo de los Lakers en las calles de Los Ángeles

Violencia en los festejos de Los Lakers en Los Angeles 1

Cerca de 80 personas fueron arrestadas y ocho policías resultaron heridos durante la noche del domingo en el centro de Los Ángeles después de que los fanáticos de los Lakers invadieran las calles para festejar el 17º campeonato de la NBA del equipo, informó la policía local.

“Lo que comenzó como una celebración en gran parte pacífica del campeonato de la NBA de Los Ángeles Lakers en el centro de Los Ángeles, se convirtió en un comportamiento violento, destructivo y de confrontación”, aseguró en un comunicado el Departamento de Policía de Los Ángeles.

En el informe se detalló que unos 1,000 seguidores se reunieron alrededor del Staples Center, el estadio local de los Lakers , después de que el equipo se impuso al Heat de Miami 106-93 para ganar el campeonato que iguala el récord.

Violencia en los festejos de Los Lakers en Los Angeles 2

“Individuos rebeldes mezclados entre la multitud comenzaron a arrojar botellas de vidrio, piedras y otros proyectiles a los oficiales”, advirtieron. “Fue entonces cuando se declaró una manifestación peligrosa, y solo un número limitado de personas cumplieron y comenzaron a dispersarse”, agregaron.

Las imágenes no tardaron en aparecer y en las redes sociales se viralizó un impactante video en el que se vio como un hombre fue brutalmente golpeado por un grupo de aficionados que escucharon decir de su boca “¡Que le den a Kobe!”, haciendo referencia al emblemático ícono de los Lakers, fallecido recientemente junto a su hija y otras siete personas en un trágico accidente aéreo.

76 personas fueron detenidas por las autoridades (AP Photo/Jintak Han)

“Una gran parte del grupo se separó y comenzó a destrozar negocios mientras seguía participando en comportamientos violentos, algunos dirigidos a los agentes que respondían”, continuó el comunicado policial.

Las autoridades dijeron que más de 30 edificios resultaron dañados por la violencia con la que marcharon algunos seguidores y 76 personas fueron arrestadas por vandalismo, agresión a la policía y falta de dispersión.

Los fanáticos habían salido a las calles de Los Ángeles a festejar (AP Photo/Christian Monterrosa)

Los videos también mostraron a la policía con equipos antidisturbios disparando balas no letales contra la multitud. Varias personas en respuesta arrojaron objetos a las autoridades y algunas intentaron dañar los vehículos policiales. Los efectivos habían instado a las personas a no reunirse en el centro antes del juego debido a las restricciones relacionadas con la pandemia de Covid-19 y al hecho de que el juego no se retransmitiría en pantallas fuera de la arena.

La franquicia angelina, en tanto, informaron que por el momento no celebrarán como suelen hacerlo por la pandemia: “No podemos esperar a celebrar nuestro título de la NBA con los aficionados. Pero, después de consultarlo con el Ayuntamiento y las autoridades del condado, estamos de acuerdo en que la inclusiva y gozosa celebración pública con ellos tendrá lugar tan pronto como sea posible hacerla de forma segura. Mientras tanto, gracias por el apoyo”.





MÁS SOBRE ESTE TEMA:

La impresionante predicción de Michael Schumacher sobre Lewis Hamilton que se volvió viral tras igualar su récord

Mike Tyson se durmió en medio de una entrevista y generó preocupación a sus fanáticos: la explicación que dio de lo ocurrido

Así es el exclusivo “auto-yate” de Lamborghini que compró Conor McGregor: cuántos millones de dólares le costó