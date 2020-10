La impresionante predicción de Michael Schumacher sobre Lewis Hamilton que se volvió viral tras igualar su récord

El séxtuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Mercedes) reforzó su liderato en el Mundial de Fórmula 1 al ganar en el último Gran Premio de Eifel, en el Nürburgring (Alemania), circuito en el que igualó el récord de triunfos en la categoría reina (91) del alemán Michael Schumacher.

Durante la premiación fue el hijo del Kaiser, Mick, quien le entregó uno de los cascos que usó su padre, convaleciente aún del grave accidente de esquí que sufrió a finales de 2013 en Meribel (Alpes franceses), cuando fue piloto de Mercedes (2010-2012).

Al mismo tiempo, y después de la victoria con la que enderezó su camino al séptimo título, se viralizó una entrevista que brindó el propio ex piloto alemán en octubre del 2008, en la que predecía lo que está sucediendo.

Lewis Hamilton se encaminó a su séptima corona

Poseedor de siete coronas y dos años después de su primera retirada de la F1 en 2006, Michael Schumacher concedía una entrevista en la que fue consultado sobre el desempeño de Hamilton por aquel entonces, en donde el británico tenía 23 años y estaba a punto de conseguir el primer campeonato mundial de F1.

Al ver el lo que estaba sucediendo con el oriundo de Stevenage, el periodista le preguntó: “¿Puede algún piloto hoy dominar la Fórmula 1 como lo hizo usted? ¿Cree que alguien como Lewis puede obtener un título mundial y luego obtener siete títulos?, ¿o es algo que está más allá de los límites de la era moderna?”

Sin titubear ni pensarlo dos veces, Schumacher fue tajante: “Yo diría que absolutamente sí”.

“Porque nadie pensó... ni yo mismo pensé que podría superar los 5 títulos de Fangio, y luego lo hice, e incluso lo aumenté hasta 7. Los récords están para batirlos y estoy bastante relajado con que algún día pasará. Si es Lewis (Hamilton), Massa o Sebastian Vettel o quien sea, podría ser alguien del presente o del futuro que podría hacerlo o que lo hará. No tengo ningún problema al respecto”, sentenció.

Hamilton recibió un casco de Schumacher tras lograr su victoria 91 en Fórmula 1 - REUTERS/Bryn Lennon

Schumacher no se confundió y poco a poco Hamilton fue superando las expectativas. Hoy cuenta con seis mundiales (2008, 2014, 2015, 2017, 2018 y 2019) y un séptimo prácticamente asegurado, al liderar con 413 puntos, a 87 de su compañero Valtteri Bottas y a 135 de Max Verstappen.

Sobre Sebastian Vettel tampoco estuvo errado ya que al momento de hacer esa declaración, su compatriota aun no había triunfado. Sin embargo, en 2010 realizó una seguidilla de cuatro títulos consecutivos con Red Bull.

El ahora piloto de Ferrari no pudo mantener el nivel, la escudería se vio superada por Mercedes en los últimos años y, a pesar de lo que significó el hecho de que Hamilton haya alcanzado los 91 triunfos en la Máxima, el alemán continúa ratificando que Schumi es el mejor: “Debo decir que Michael siempre será mi héroe porque él tiene algo que no he visto en ningún otro piloto hasta ahora”.

Schumacher tiene siete coronas en la Fórmula 1

El británico está confiado en que podrá igualar e incluso superar el récord de coronas que estableció Michael Schumacher (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004), sin embargo, también entiende que podrá haber otro que lo supere a él cuando se retire.

“Va a haber alguien más, ya sea Max (Verstappen) o quien sea, persiguiendo el récord que finalmente establecí. Es el enfoque equivocado esperar que nadie lo rompa. Deberías animarlos a vivir a su máximo potencial y si eso significa que llegarán a ese récord sería increíble”, concluyó.





