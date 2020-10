Momento emotivo en la Fórmula 1: Mick Schumacher le regaló un casco de su padre a Hamilton tras igualar el récord histórico

El momento emotivo del GP de Alemania: Mick Schumacher le entregó un casco de su padre a Hamilton

Lewis Hamilton recién había logrado alcanzar la 91ª victoria de su historia deportiva en la Fórmula 1 y daba sus primeras reacciones cuando irrumpió en medio de la entrevista Mick Schumacher. Con un casco de su padre en la mano, felicitó al británico y le regaló el preciado objeto como reconocimiento por haber alcanzar la emblemática marca que logró el piloto alemán durante su trayectoria en la F1.

“Me siento honrado”, alcanzó a decirle visiblemente emocionado el corredor de 35 años que logró un triunfo sin fisuras en el GP de Eifel, en tierras alemanas. Mick, de 21 años, es uno de los nombres que casi seguro tendrá una butaca asegurada en la Fórmula 1 en el 2021 y que tenía planificado hacer su estreno a bordo de un monoplaza de la Máxima a con Alfa Romeo este fin de semana en el set de entrenamientos, algo que el mal clima le impidió.

El momento en el que Mick Schumacher le entrega el casco de su padre (Foto: Reuters)

"No sé qué decir. Cuando creces viendo a alguien y lo idolatras... No creo que nadie, especialmente yo, pensaba que estaría cerca de Michael. No podría haberlo hecho sin este equipo y sin un gran respeto por Michael”, explicó Lewis ante el ex piloto y ahora cronista David Coulthard.

Lo sostuvo en lo alto durante varios segundos y luego lo llevó a la premiación en el podio. Ese casco es uno de los que utilizó Michael durante la temporada 2012 cuando se despidió de la Fórmula 1 a bordo de un Mercedes, justamente la escudería que desde hace seis años domina la divisional con cinco títulos de Lewis. Hamilton desembarcó en el 2013 en el team alemán para ocupar esa vacante que dejó Schumi.

Ese casco lo utilizó Schumacher durante su última etapa en la Fórmula 1 a bordo de un Mercedes (Foto: Reuters)

“Recuerdo haber jugado como Michael en un juego llamado Grand Prix 2, creo que fue. Al ver su dominio durante tanto tiempo, no creo que nadie, y especialmente yo, imaginara que estaría cerca de Michael en términos de récords, así que es un honor increíble”, expresó. “Va a tomar algún tiempo acostumbrarse. Cuando entré en el pit lane fue solo cuando me di cuenta de que lo había igualado, ni siquiera lo había calculado cuando crucé la línea”, reconoció.

El hombre de Mercedes es el dueño de la categoría nuevamente en este 2020 y se encamina a igualar otra marca histórica de Michael: los siete títulos del mundo. A falta de seis fechas para el cierre de este atípico calendario golpeado por la pandemia, acumula 230 puntos y aventaja a su compañero de escudería Bottas, quien marcha segundo con 161 tras no sumar unidades por su abandono.

Schumacher con el casco en 2012 (Foto: EFE)

