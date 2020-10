Paraguay recibirá a un diezmado Perú en el comienzo de las Eliminatorias camino a Qatar 2022: hora y formaciones

Desde las 20.30 y sin TV, Paraguay jugará ante Perú en Asunción por la primera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022. El partido, que tendrá el arbitraje del argentino Néstor Pitana, se disputará en el estadio Defensores del Chaco.

Para uno será el inicio de una nueva esperanza. Para el otro, la búsqueda de repetir la hazaña de volver a clasificar a un Mundial. Será un comienzo particular para ambas selecciones rumbo al objetivo de ser mundialistas. En el caso del equipo de Eduardo Berizzo, será su estreno como entrenador en esta competencia. El DT argentino desembarcó en el seleccionado guaraní en febrero de 2019 en la antesala de la Copa América que se jugó en Brasil.

Con un registro de tres victorias, seis empates y cinco derrotas desde que asumió el cargo, la Paraguay de Berizzo llegó hasta los cuartos de final de la última gran competencia sudamericana. De cara al duelo de esta noche, el Toto tendría una sola duda entre los titulares: el arquero Roberto Fernández, que milita en el Botafogo, llegó de Brasil con una dolencia en una de sus rodillas. De esta forma, Antony Silva podría ocupar su lugar en los 11 que saldrán al campo de juego.

El presente de Perú es diferente al del equipo que será local. Con la continuidad del proceso que conduce Ricardo Gareca, el conjunto incaico deberá reponerse a la ausencia de su máxima figura. El delantero Paolo Guerrero estará fuera de las canchas por los próximos meses debido a que sufrió la rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla derecha en un partido por el Brasileirao entre su conjunto, el Inter de Porto Alegre, contra Fluminense.

Paolo Guerrero no estará en el comienzo de las Eliminatorias Sudamericanas para Perú

Sin el capitán del equipo, Gareca también no podrá contar con varios futbolistas que no fueron liberados por la Major League Soccer de Estados Unidos. Jugadores como Edison Flores, Alexander Callens y Yordy Reyna no recibieron el permiso de sus franquicias y se ausentarán de la primera doble fecha de las eliminatorias. A estas bajas, en las últimas horas el DT peruano sufrió una más: el defensor Santiago Arzamendia dio positivo en el test de coronavirus y también se perderá el comienzo de la clasificación camino al próximo Mundial.

A pesar de las complicaciones que se le presentó al entrenador argentino para realizar la convocatoria, el Tigre está invicto como DT de Perú en los cinco encuentros que jugó contra Paraguay. Es más, la última visita a Asunción terminó con una histórica goleada a favor por 4-1 gracias a una superlativa actuación del delantero Christian Cueva.

En el historial entre ambos, los guaraníes cuentan con ventaja: de las 52 veces que se enfrentaron en partidos oficiales, los paraguayos se quedaron con 23 victorias. Los peruanos ganaron en 16 ocasiones e igualaron 13 veces.

Posibles formaciones

Paraguay: Roberto Fernández o Antony Silva; Juan Escobar, Gustavo Gómez, Junior Alonso y Blas Riveros; Hernán Pérez, Richard Sánchez, Mathías Villasanti y Óscar Romero; Miguel Almirón y Darío Lezcano. DT: Eduardo Berizzo.

Perú: Pedro Gallese, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco; Pedro Aquino, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, André Carrillo, Christian Cueva y Raúl Ruidíaz. DT: Ricardo Gareca.

Árbitro: Néstor Pitana (Argentina)

Hora: 20:30

Estadio: Defensores del Chaco, Asunción

Sin TV