Ronald Koeman criticó a Antoine Griezmann tras una nueva actuación decepcionante en el Barcelona

Barcelona 1-1 Sevilla

Luego el partido entre el Barcelona y el Sevilla celebrado este domingo en el Camp Nou, el entrenador Ronald Koeman analizó el juego en conferencia de prensa y se mostró conforme con el nivel mostrado por sus dirigidos, aunque remarcó que éste fue el tercer encuentro en una semana, por lo que la fatiga también tuvo que ver con el trámite del encuentro.

“Nos han presionado bastante bien y el problema ha sido nuestro juego con el balón. En este sentido no hemos estado acertados y hemos sufrido pérdidas. Creo que hemos notado el cansancio de haber jugado tres partidos en una semana”, señaló el neerlandés en rueda de prensa.

El técnico consideró que su equipo no estuvo “fino ante un gran equipo como el Sevilla” y que en la primera parte no buscaron “suficiente la subida de Sergi Roberto por la banda” e intentaron entrar “demasiado por dentro”. En cambio, opinó que defensivamente el Barcelona estuvo sólido y felicitó a Ronald Araújo: “Ha hecho muy buen partido. Tiene confianza y físicamente es muy fuerte. Estamos trabajando con él el tema de construir desde atrás. Ha hecho el partido que nos esperábamos porque, a pesar de su juventud, tiene cosas de gran central. Lo vamos a ayudar a mejorar”.

Su elogio al uruguayo llegó en un momento justo, porque en la previa del duelo había mostrado su preocupación por la defensa cuando un periodista le consultó: “¿Si usted pudiera elegir clonar un jugador del Dream Team para ponerlo en esta plantilla, a quién elegiría?”, en referencia al mítico equipo del Barcelona que integró a fines de la década del 80′, que tenía a Johan Cruyff a la cabeza. “A mí mismo”, contestó Koeman, sin dudar. Inmediatamente, pronunció una explicación que dejó más dudas que certezas: “Pero es una crítica a nuestros centrales...y no hago. No, yo creo que no se puede comparar el juego de hoy en día con el de 20 o 30 años en el pasado”.

Al momento de hacer críticas, no dudó al señalar a Antointe Griezmann que sigue sin encontrar su mejor nivel y fue reemplazado a los 60 minutos: “El cambio del otro día fue táctico. Con Ansu (Fati) tenemos más profundidad y rapidez, algo que necesitábamos en Vigo con uno menos. Hoy ha tenido dos oportunidades y, por su calidad, tendría que haber marcado en alguna de esas dos jugadas”

Respecto al posible penal de Diego Carlos a Leo Messi, que fue protestada por el cuadro catalán, reconoció no haber visto la acción desde su posición pero confió en que si el VAR consideró que no hubo falta, entonces hay que confiar en él.

El técnico holandés aprovechó para volver a elogiar a Philippe Coutinho, el autor del tanto azulgrana: “Como cualquier jugador necesita ayuda y confianza del técnico. Pero al final todo empieza por el jugador mismo. Hasta hoy Coutinho ha demostrado estar bien y es muy bueno que esté con nosotros”.

El Barcelona, que ahora ostenta 7 puntos en tres presentaciones, volverá a jugar recién en 15 días, cuando enfrente al Getafe luego de la fecha FIFA. Por su parte, el Sevilla hará lo propio ante el Granada.

Con información de EFE