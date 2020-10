Escándalo en Italia: la Serie A ratificó que el partido entre Juventus y Napoli se juega pero el equipo del Sur no viajó a Turín

Escándalo en Italia: la Serie A ratificó que el partido entre Juventus y Napoli se juega pero el equipo visitante jamás viajó a Turín Foto: REUTERS/Alberto Lingria

Juventus-Napoli es más que un partido. Con el correr de los años, la pica entre los poderosos del Norte y los pobres del Sur se volvió un atractivo adicional a este cruce que tiene sabor a clásico. Es así que la antesala de estos encuentros suele estar cargada de gran expectativa y sentimentalismo por parte de los hinchas. Claro que, esta vez, parece que la rivalidad entre estos dos clubes pasó a un tema burocrático: pese a que esta tarde (15.45) se enfrentarán en Turín por la cuarta jornada de la Serie A, el conjunto visitante se negó a viajar por temas de salud y todo indicaría que podrían darle el cotejo por perdido si no se presenta.

Todo comenzó en la semana, cuando dentro del plantel dirigido por Gennaro Gattuso se encontraron tres casos positivos de coronavirus. Ellos fueron los jugadores Piotr Zielinski y Elijf Elmas, y un miembro del personal.

De esta manera, desde la a Hacienda Sanitaria Local (ASL) decretaron que el conjunto Gli Azzurri no se suba al avión para disputar el encuentro ante la Vecchia Signora así evitaba el aumento de contagios. Orden que desde el Napoli acataron y rápidamente se sometieron al aislamiento obligatorio que determina el protocolo a seguir.

Piotr Zielinski fue uno de los dos jugadores que dio positivo de coronavirus en la semana Foto: REUTERS/Alberto Lingria

Desde el club napolitano afirmaron que pidieron por el aplazamiento del encuentro: el propio presidente habría enviado en las últimas horas un correo en el que señala que su equipo no estará en Turín por “causas de fuerza mayor”.

Sin embargo, desde la Juve no solo siguieron anunciando el choque como si se jugase, sino que desde la directiva de la Serie A salieron a ratificar que el encuentro seguía en pie. “El protocolo prevé unas reglas determinadas e inderogables, que permiten la disputa de partidos de liga incluso en caso de resultado positivo, alineando a los jugadores que dieron negativo en las pruebas realizadas e informadas dentro del tiempo previsto por las autoridades sanitarias. El Consejo de la Liga también ha aprobado un reglamento preciso que se adoptará en caso de positividad múltiple que pueda conducir al aplazamiento de los partidos solo si se dan ciertas condiciones que, por el momento, no se aplican al caso de Nápoles, y no hay disposiciones de las Autoridades del Estado o locales que impiden el desarrollo regular del partido. Por tanto, la ‘razón fundamental’ del protocolo sigue siendo la de permitir que se jueguen todos los partidos y, en consecuencia, la conclusión regular de la Serie A”, expresó en un comunicado oficial la máxima competición de Italia.

Anoticiados del mensaje de la entidad que regula el certamen, el combinado de Andrea Pirlo redobló la apuestaal publicar la lista de convocados para el choque y todo indica que se presentarán en el Allianz Stadium para disputar el cotejo como estaba previsto. En caso de que el Napoli no se presente, seguramente la Serie A le dará el partido perdido por 3-0 por no acudir a la cita.

El comunicado completo de la Serie A:

En relación a la comunicación formal recibida del SS Napoli Calcio, Lega Serie A aclara que el sistema de normas vigente debe garantizar la máxima protección de la salud de las personas involucradas, la igualdad de trato entre los distintos clubes, así como el respeto a los principios de lealtad deportiva.

Sobre el fondo, conviene recordar que la nota de la Campania ASL se limitaba a notificar la disposición ordinaria de aislamiento fiduciario frente a los contactos cercanos del jugador Zielinski. En el presente caso, en cambio, el Protocolo de la FIGC consensuado con la CTS e integrado por la Circular del Ministerio de Salud del pasado 18 de junio, que reconoce la opinión de la CTS n. 1220 del 12 de junio de 2020, que no se tuvo en cuenta ni siquiera en el correo electrónico del jefe adjunto del gabinete del presidente de la región de Campania. Esta regulación estatal especial, aplicable a la situación del Napoli que tiene dos jugadores positivos a covid-19, es la misma que se utilizó en varias ocasiones durante la temporada para permitir, meramente a modo de ejemplo, que Turín se enfrente al Atalanta. , Milán para ir a Crotone o Genoa para jugar en San Paolo, y hoy en Atalanta para salir al campo contra Cagliari. El protocolo prevé unas reglas determinadas e inderogables, que permiten la disputa de partidos de liga incluso en caso de resultado positivo, alineando a los jugadores que dieron negativo en las pruebas realizadas e informadas dentro del tiempo previsto por las autoridades sanitarias.

El Consejo de la Lega también ha aprobado un reglamento preciso que se adoptará en caso de positividad múltiple que pueda conducir al aplazamiento de los partidos solo si se dan ciertas condiciones que, por el momento, no se aplican al caso de Nápoles, y no hay disposiciones de las Autoridades del Estado o locales que impiden el desarrollo regular del partido.

Por tanto, la “razón fundamental” del protocolo sigue siendo la de permitir que se jueguen todos los partidos y, en consecuencia, la conclusión regular de la Serie A TIM.

