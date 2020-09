El técnico de la selección de Portugal reveló qué puede llevar a Cristiano Ronaldo a retirarse: ”Él nunca será Ronaldinho”

Santos y Cristiano, en el Mundial de Rusia 2018. Juntos conquistaron dos títulos: una Eurocopa y una Liga de las Naciones (REUTERS/Christian Hartmann)

La frase, que pronunció en febrero pero que se transformó en una constante en las entrevistas en las que se habla de su vigencia, volvió a recibir un espaldarazo este domingo, cuando Cristiano Ronaldo anotó dos goles en el empate de la Juventus 2-2 frente a la Roma. “Me cuido y creo que puedo jugar de forma segura hasta los 40 años”, plantea el delantero luso, de 35, con muchos desafíos por delante, como la batalla por una nueva Serie A y la Champions League con la Vecchia Signora, y la Eurocopa 2021 con el combinado de su país.

Precisamente Fernando Santos, entrenador del seleccionado portugués, se refirió a CR7 y su rendimiento, que no parece menguar con el paso del tiempo. “Cristiano está preparado para jugar hasta los 40, pero no sabe si eso va a pasar”, sorprendió el orientador en diálogo con TVI24.

La sentencia generó intriga, dado que el atacante ha cimentado su trayectoria en el cuidado del cuerpo, en una dieta que no admite fisuras, en el entrenamiento a consciencia y en la competitividad. ¿Por qué podría no cumplir su objetivo Ronaldo? "Él puede llegar a sentir en algún momento que ya no tiene las mismas condiciones. No es jugador para bajar el nivel, cuando sienta eso va a salir por su propio pie”, se explayó.

Santos, ingeniero electrónico y ex futbolista, de 65 años, conduce a la selección de Portugal desde 2014. Al frente del elenco luso y con CR7 como figura cosechó la Eurocopa 2016 y la Liga de las Naciones 2018/2019. Hoy busca orientar a una nueva generación de jugadores con gran talento a ser apuntalado por el ex Real Madrid y Manchester United: está integrada por nombres como Bernardo Silva, Bruno Fernandes y Trincao, entre otros.

“Cuando sienta que no va a poder ser Ronaldo, no va a ser Ronaldinho. Ronaldinho entre comillas, a no confundir con el Ronaldinho brasileño”, concluyó su análisis, basado en el conocimiento profundo del personaje.

Los goles en Roma - Juventus

Por lo pronto, el escenario aparece lejano. Son varios los datos que lo confirman, más allá de su actuación del último fin de semana. Lleva tres goles en dos fechas En la pasada temporada de la Serie A, convirtió 31 conquistas, cinco menos que Ciro Immobile (Lazio), quien se consagró como capo cannoniere. Y en sus redes sociales, antes de que volviera a correr el balón, marcó el terreno buscando saciar su sed de éxitos.

“Mi espíritu y mi ambición son tan altos como siempre. Metas. Victorias. Compromiso. Dedicación. Profesionalismo. Con todas mis fuerzas y con la valiosa ayuda de mis compañeros y de todo el personal de la Juventus, ¡trabajamos una vez más para conquistar Italia, Europa y el mundo!”, escribió en su cuenta de Instagram, señal indudable de que sigue viéndose como Cristiano Ronaldo, sin el temido diminutivo.

