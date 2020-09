Hijo de un banquero, ex jefe de Ferrari y una vida dedicada a los autos: quién es Stefano Domenicali, el nuevo CEO de la Fórmula 1

Stefano Domenicali es el nuevo CEO de la Fórmula 1 (REUTERS/Edgar Su)

La Fórmula 1 tiene nuevo CEO. Se trata de italiano Stefano Domenicali, quien asumirá el cargo a partir de enero próximo en lugar de Chase Carey. El dirigente es un viejo conocido de la máxima categoría del automovilismo mundial debido a que trabajó en Ferrari durante 23 años y fue el director de la escudería entre 2008 y 2014.

“Liberty Media confirma que Stefano Domenicali asumirá el rol de presidente y CEO de la Fórmula 1 en enero de 2021”, anunció de manera oficial este viernes la compañía que es dueña de los derechos comerciales de la categoría. En el mismo comunicado informó que Carey, quien había asumido la conducción de la F1 tras la destitución de Bernie Ecclestone en 2017, seguirá ligado al deporte, aunque desde un rol no ejecutivo.

Domenicali tiene 55 años y nació en Imola, Italia. Es hijo de un banquero y desde muy chico desarrolló una pasión por el automovilismo. En 1991 ingresó a trabajar en Ferrari, donde ocupó distintos puestos. Fue Team Manager y en 2002 pasó al cargo de Director Deportivo. Ya en 2008 se convirtió en el Director principal de la escudería en lugar de Jean Todt y desarrolló ese rol hasta 2014. Durante algunos años el dirigente se alejó de la Fórmula 1 para desempañarse en la marca Audi. En la actualidad, es el CEO de Lamborghini.

Stefano Domenicalli sustituirá a Chase Carey al frente de la Fórmula 1

“Estoy emocionado de sumarme a la organización de la Fórmula 1, un deporte que siempre ha sido parte de mi vida”, dijo Domenicali en declaraciones al sitio oficial de la categoría. Luego agregó que ya piensa en ponerse en contacto con los equipos, los promotores, los sponsors y todos los asociados al deporte para “seguir llevando al negocio adelante”.

Uno de los mas emocionados con la llegada de Domenicali fue el británico Lewis Hamilton, campeón de la F1 en seis ocasiones. “Conozco muy bien a Stefano y es una de las mejores personas que he conocido. No podrían haber elegido a alguien mejor para el cargo" opinó el piloto de Mercedes, que calificó al nuevo CEO como una persona de “buen corazón, buena familia y buena moral”, por lo que consideró se mostró optimista de cara al futuro.

En la actualidad, Stefano Domenicali es el CEO de Lamborghini (REUTERS/Pierre Albouy)

“Claro que lo echo de menos. Ha sido mi vida durante 23 años. Tengo muchos contactos allí, hay muchas personas que me llaman y a las que llamo. De alguna forma u otra sigo en el paddock aunque no esté presente allí físicamente. Siempre es bueno cuando puedo ir para ver a viejos amigos con los que he pasado gran parte de mi vida”, había dicho Domenicali a fines de 2018 en una entrevista realizada por el medio Autobild.

Dos años después de aquella declaración, el dirigente volverá al lugar que tantas alegrías le dio y se convertirá en otro de los ex jefes de Ferrari con cargos importantes dentro de la categoría, sumándose a Jean Todt, cuyo mandato expira el próximo año, como presidente de la FIA y a Ross Brawn como director deportivo de la F1.

