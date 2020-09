Fuertes declaraciones de un ex piloto de F1 contra Lewis Hamilton: ”¿Si uno es gay saldrá a pedir a todos volverse gay?”

Vitaly Petrov habló sobre la actualidad de la Fórmula 1 (@vitalypetrov)

En varias de las últimas carreras de la Fórmula 1, hubo protestas por la desigualdad social, el racismo y la brutalidad policial. Son encabezadas por Lewis Hamilton, quien utiliza su posición de figura del deporte mundial para visibilizar algunos reclamos masivos. Sus colegas lo acompañan pero no todos parecen estar de acuerdo con esta iniciativa. O por lo menos eso parece de Vitaly Petrov, primer piloto ruso de la F1, quien hizo unas fuertes declaraciones.

El piloto del programa SMP Racing dio una entrevista a medios de su país que difunde el diario MARCA en la previa del Gran Premio que se lleva a cabo en Sochi. El hombre que compitió entre 2010 y 2012 con Lotus Renault GP y con Caterham F1 Team se refirió a las reivindicaciones del actual campeón.

“Tienes derecho a hablar en tus redes sociales o dar entrevistas, puedes crear algún tipo de movimiento social, contactar al gobierno, sin embargo, creo que el mismo gobierno de Estados Unidos ya está al tanto de estos problemas y no los deja desatendidos. Pero en la propia Fórmula 1 llamar a todo el mundo... Creo que la mitad de los espectadores no entendían nada de qué se trataba esta camiseta hasta que les explicaron. Y si uno de los pilotos confiesa ser gay, ¿saldrá con una bandera arcoíris e instará a todos a volverse gay o algo más? Puede haber muchos ejemplos", reclamó Petrov.

Vitaly Petrov junto a Lewis Hamilton cuando competía en la Fórmula 1 (Grosby)

Hamilton, que estuvo a punto de ser sancionado por su protesta, estuvo arrodillado en uno de los podios y antes de iniciar las carreras, algo que para Vitaly Petrov no tiene sentido: “Según nuestras tradiciones, solo se arrodillan en dos ocasiones: en el templo, ante Dios y cuando le propongas matrimonio a tu futura esposa. Con este gesto, intentan llamar la atención sobre la lucha contra el racismo. En Rusia, hay una mentalidad diferente, y no tenemos el problema del que habla Hamilton. Debe haber respeto por todas las personas. Pero creo que entonces tenemos que pensar en todo de manera más global, crear algún tipo de fondos.”

A nivel deportivo, Petrov cree que Lewis Hamilton va camino hacia un nuevo título porque “nadie puede competir con Mercedes” y también opinó sobre la competencia interna del piloto inglés con el finlandés Valtteri Bottas.

El piloto de Mercedes Lewis Hamilton se arrodilla en respaldo del movimiento Black Lives Matter (REUTERS)

“Hamilton volvió a dar un paso adelante, pero Bottas también lo hizo. Puedes ver como en la clasificación Valtteri suele estar muy cerca, salvo en las sesiones de lluvia. Me recuerdo a mí mismo en Caterham en 2012. Fue difícil para mí acostumbrarme al nuevo equipo, al coche más lento, le faltaban algunas de las cosas auxiliares que había en Renault. Trabajamos con los ingenieros durante mucho tiempo antes de alcanzar el equilibrio del motor que necesitaba. Y después de eso, en algún momento a mitad de temporada, comencé a ir más rápido que Heikki, eso es todo, ajusté el coche. Entonces, quizás, Valtteri aún no ha ajustado completamente el Mercedes actual por sí mismo. Bottas entiende que no solo necesita luchar, sino también mantener el segundo lugar”, analizó.

Por último, habló sobre un hipotético cambio de compañero para Hamilton en Mercedes: “Sería interesante ver cómo se habrían desempeñado Verstappen, Vettel o alguien más en el lugar del finlandés, pero no sabemos cómo les quedará este coche. Valtteri acaba de cumplir 31 años y no veo ninguna razón para que la dirección de Mercedes cambie a Bottas en los próximos dos años. Russell es genial, muestra resultados fenomenales en la clasificación ante Latifi, pero Bottas aún es joven, no comete errores, aporta puntos al equipo, sigue instrucciones cuando es necesario.”

