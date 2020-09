El fútbol se perdió a un gran jugador, pero el tenis ganó a una leyenda: Toni Nadal reveló detalles desconocidos de la infancia de Rafa

Toni Nadal junto a Rafa en Londres (2010). Foto: Javier Garcia/Shutterstock





Fue el entrenador de Rafa durante 27 años, en los que el tenista cosechó 75 títulos. Sus métodos de trabajo, a base del esfuerzo y el sacrificio, representaron algunas de las razones que explican el éxito de Nadal luego de casi dos décadas en el circuito internacional.

Algunos ejemplos que grafican la exigencia que Toni le imponía a su sobrino se remontan a su infancia. Las calurosas jornadas de entrenamiento en Mallorca debían ser tan perfectas como los partidos. No había margen para los errores, porque el objetivo principal era rendir al máximo en todas las actividades que se planificaban.

La preparación se basaba desde el aspecto físico, técnico y psicológico. “Era un conjunto”, explicó Toni Nadal en diálogo con Infobae con un argumento amparado en los resultados que lo llevaron a convertirse en uno de los mejores deportistas de la historia: “Él logró ser un gran jugador de tenis por saber controlar sus emociones y por su espíritu de lucha. Siempre hay un plus natural cuando uno sabe sobreponerse a las adversidades. Así como hay que trabajar el drive o el revés, también se debe enfocar en las capacidades mentales, porque son aspectos que se deben incorporar. Si se logra controlar los puntos que son ajenos al juego y a la técnica, se puede alcanzar el objetivo”.

El viejo axioma que propone premios y castigos a la producción de un aspirante fue implementado por el entrenador español con una naturalidad sostenible en el tiempo. En alguna oportunidad el propio Rafa reveló en el programa El Hormiguero que en su infancia hubo una disciplina que le sirvió para marcar su personalidad. Como la vez que se olvidó la botella de agua con la que se refrescaba en las prácticas y su tío le ordenó que durante ese día tenía prohibido beber líquidos, ni refrescarse, para que entendiera que cada causa tiene su efecto: “Esto no pasó sólo una vez. Si se olvidaba el agua, ese día no se bebía. Nadie se va a morir por no poder refrescarse. Son métodos de educación que marcan la personalidad. La adversidad cuesta, y la idea es que uno no se acostumbre a que todo vaya bien; porque si uno tiene todo servido a la larga lo paga caro. No hay una teoría perfecta, porque todas son buenas. El tema está en crear un ambiente con sacrificio para poder llegar al objetivo. Cada causa tiene su efecto, porque el talento se construye en la calma, pero el carácter se construye en la tempestad. Y esto no sólo aplica para un deportista que quiere ser profesional, sino para todas las personas”.

La dupla ganadora en el US Open (2013)

En el diálogo a través de Zoom, Toni se mostró reflexivo. Apeló a su memoria para destacar aspectos desconocidos en la formación de la leyenda. Esos episodios con la botella de agua no son simples anécdotas, “porque anécdotas son las que pasan de vez en cuando. Y éstas eran situaciones constantes”. “Cuando él iba a entrenarse, yo le exigía más de lo que podía dar. Le pedía que mantuviera una buena cara, porque estaba prohibido hacer cosas como romper una raqueta. Él sabía que tenía que dar el máximo en cada práctica, porque cuando uno se acostumbra a pedirle el máximo a tu cuerpo cada día, al final se llega a la meta. Hay otros que eligen otros caminos más cortos, pero no obtienen el significado de lucha”, subrayó.

Durante esa adolescencia de Rafa también se vivió una curiosidad propia de la interna familiar de los Nadal. Como su otro tío, Miguel Ángel, por esos años se desempeñaba en la defensa del Barcelona y el resto del clan se inclinaba por el blanco del Merengue, los deseos de sumar al joven tenista al club de sus amores despertó más de una discusión risueña entre los fanáticos. " Él ha sido toda la vida un gran seguidor del Real Madrid, porque le gusta mucho el fútbol. Tenía al tío que jugaba en el Blaugrana y la familia estaba dividida entre los culés y los madridistas. Creo que eligió bien", bromeó Toni.

La foto de Rafa Nadal durante su infancia con la camiseta del Real Madrid

Además, reveló detalles de lo que pudo ser un destino distinto al del tenista. Así como en medio de la pandemia se lo vio en un gran nivel con el golf, Rafa pudo haber sido un extraordinario atacante con llegada al gol. “Tiene una capacidad de atención que es determinante. Cuando jugaba al fútbol lo hacía muy bien. Era un interior que llegaba a la posición de centrodelantero ¡Hasta llegó a ser el máximo goleador de su equipo (el Olympique)! No tenía las características del 9 de área tradicional para esperar el balón y convertir, sino que se movía por todo el frente de ataque partiendo desde la zona izquierda, por su condición de zurdo”, explicó.

La cara lo dice todo. Su tío Miguel Ángel lo intentó convencer para que se ponga la del Barcelona

Si bien uno está en las Islas Baleares y el otro se encuentra en París, el lazo sentimental entre el tío y el sobrino sigue siendo el mismo. Toni confía en que Rafa pueda hacer un gran papel en Roland Garros, aunque advierte que “será muy complicado por haber estado más de 200 días sin actividad”.

En una de sus últimas conversaciones también analizaron la polémica que protagonizó Novak Djokovic al impulsar la creación de un sindicato de tenistas profesionales. “Creemos que no es el momento para plantear una situación así. Hoy hay torneos en los que se tienen que presentar, porque en definitiva todos buscan lo mismo. Creo que los organizadores de las competiciones van a perder muchísimo dinero si no tienen la presencia de varios jugadores y entendemos que no es el momento para que cada uno haga lo que quiera”, aseguró el ex entrenador con una mirada realista del modelo mental que tienen varios protagonistas: “Creo que a veces los deportistas son egoístas. Uno piensa lo que cada uno genera, pero a veces se olvida que detrás hay alguien que está apostando su dinero para que pueda ser más productivo. Se vivió algo similar en Barcelona con Messi y también en el Real Madrid. Hay que entender la situación actual y el contexto en el que estamos viviendo. Si Messi se hubiera ido del Barcelona no hubiese ganado nada; y tanto él como el club hubieran perdido mucho”.

Como lleva casi tres años sin entrenar a Rafael, el mallorquín también ocupó su tiempo en el desarrollo de un centro de alto rendimiento en el resort de Palladium Hotel Group de Costa Mujeres, Cancún. El Nadal Tennis Centre que inauguró en febrero de 2019 cuenta con instalaciones para el desarrollo de jóvenes aspirantes y tenistas amateurs. Una especie de Academia que invita a los turistas a conocer el Método Rafa. Aunque pueda parecer una utopía, México podría ser el país que entregue al sucesor del Gladiador de Manacor. “Hay que entender que no es fácil conseguir a un nuevo Rafa Nadal en cualquier sitio, y no lo digo por presumir de que yo sea su tío, sino porque todos conocemos lo que él significa para el tenis. Sin embargo, cuando uno hace las cosas con ilusión en un ambiente deportivo importante, como el centro que formamos allí, es posible que el día de mañana tengamos a un deportista que se pueda convertir en una leyenda”.

