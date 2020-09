Tras la polémica que se generó, Koeman explicó su decisión de relegar a una de las máximas promesas del Barcelona

Riqui Puig, Luis Suárez y Marc-André ter Stegen (lesionado) vieron el triunfo ante Elche desde la tribuna (Foto: Reuters)

Las primeras semanas de Ronald Koeman al mando del banco de suplentes del Barcelona son convulsionadas. Después del conflicto entre la dirigencia y Lionel Messi que lo tuvo en un rol secundario, el entrenador holandés quedó en el centro de la escena al descartar a Luis Suárez. El fuego se reavivó en las últimas horas: no tendrá entre sus prioridades a Riqui Puig, una de las máximas promesas de la cantera.

La noticia impactó de lleno en el mundo Barça especialmente porque la salida de Suárez tenía como uno de sus justificativos la idea de darle rodaje a un equipo de jóvenes tales como Pedri, Ansu Fati, Francisco Trincao, Carles Aleñá o el propio Puig. Tras la victoria ante Elche por el Trofe Joan Gamper, Koeman debió salir a explicar el tema: “Jóvenes como Riqui tienen que participar y le dije que aquí lo va a tener muy complicado porque va a tener mucha competencia”.

“No es verdad que no cuente con él. Hablé ayer con él antes del entrenamiento y tengo claro que los jóvenes tienen que jugar y así se lo dije. Puede valer también para Aleñá y Pedri después. Le he dicho que tiene futuro aquí y pensamos cuál es la mejor manera para triunfar en el Barça”, advirtió el DT holandés sobre el joven mediocampista que acaba de cumplir 21 años.

Koeman no tendrá entres sus prioridades a Puig (Foto: Reuters)

Aclaró que podrían enviarlo cedido a otro club, un movimiento que también “es una posibilidad” que podría “valer para otros jóvenes”. En esa misma línea, insistió: "Chicos con 20 años como él tienen que jugar y no pueden estar parados. Hemos sacado conclusiones en estas tres semanas y Riqui tiene demasiada competencia”.

En la previa del encuentro, el presidente Josep Bartomeu también se refirió al tema y avaló la determinación de Koeman: “Antes que nada, que quede claro que nuestra intención es que Koeman esté aquí muchos años: le deseo acierto y éxitos, hacía tiempo que esperábamos que viniera, es un técnico de reconocido prestigio. Él explicará al término del partido sus conversaciones con los jugadores. Pero aquí nadie habla de si se cuenta o no con él, la noticia es exagerada, no es cierto que no cuente con él, tal como explicará. Hay una plantilla muy amplia y competitiva, todos quieren jugar y el trabajo de Koeman es elegir a los más adecuados. Tenemos la máxima confianza en Koeman, Planes y todo el staff técnico”.

Durante los primeros encuentros de la era Koeman, el entrenador optó por otros apellidos como los de Philippe Coutinho o Pedri antes que Puig. El detalle que gira en torno a esta decisión es aquella frase de Ramón Planes –secretario deportivo que reemplazó al saliente Éric Abidal– en la que advertía que construirían un proyecto deportivo en torno a los “jugadores jóvenes”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Pase quirúrgico en el gol, un gran tiro libre y una patada que preocupó a todos: el partido de Messi en el triunfo ante Elche

Bartomeu rompió el silencio tras su conflicto con Lionel Messi: “No podía permitir dejar ir al mejor jugador del mundo”

Sorpresa en Barcelona: Koeman le comunicó a una de las principales joyas del club que no será tenido en cuenta