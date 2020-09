El Barcelona de Lionel Messi pondrá el Trofeo Joan Gamper en juego ante el Elche de Jorge Almirón: hora, TV y formaciones

Barcelona culminará su pretemporada ante el Elch de Jorge Almirón

Pese a la pandemia del coronavirus, las tradiciones continúan en Catalunya. Desde las 14 de Argentina, pero en un Camp Nou sin público, se llevará adelante una nueva edición del Trofeo Joan Gamper, certamen amistoso que Barcelona realiza desde 1966 para presentar públicamente a sus nuevas incorporaciones. Enfrente estará el Elche, equipo recientemente ascendido a la máxima categoría del fútbol español y que es comandado por el argentino Jorge Almirón. Televisarán V3, Barça TV y Barça TV+.

El club azulgrana llega a este compromiso en pleno proceso de renovación, tras la histórica eliminación en cuartos de final de la Champions League ante Bayern Munich. La institución decidió dar un golpe de timón al despedir a Quique Setién y al director deportivo Eric Abidal y apostar por el director técnico holandés Ronald Koeman.

Aunque la novela protagonizada por Lionel Messi terminó (al menos por ahora), ya que anunció públicamente que se quedará en el Barcelona a cumplir lo que resta de su contrato (finaliza en junio de 2021) pese a su deseo de emigrar rumbo a otro equipo con mayores ambiciones deportivas, otras aún siguen abiertas.

Arturo Vidal y Luis Suárez nuevamente fuera de la nómina del Barcelona

Las más resonantes son las de Arturo Vidal y Luis Suárez, quienes nuevamente quedaron fuera de la convocatoria. El chileno y el uruguayo tampoco dijeron presente en las victorias ante Gimnastic de Tarragona y Girona (ambas por 3 a 1). El mediocampista podría continuar su carrera en el Inter, pero aún no logró acordar su desvinculación del club español. El delantero, por su parte, realizó recientemente un examen de italiano para tramitar el pasaporte que le permita desembarcar en Juventus, aunque no se descarta que se quede una temporada más en el equipo, pese a que no es prioridad para el nuevo DT.

Las otras ausencias dentro de la lista son futbolistas a los que le colocaron el cartel de “transferible”: Samuel Umtiti, Jean-Clair Todibo y Rafinha. También sobresale la falta de Riqui Puig, una de las joyas de la cantera y la del lesionado Marc-André ter Stegen.

Ya sin Arthur e Ivan Rakitic, las principales caras nuevas del equipo son Miralem Pjanic (Juventus), Trincao (Sporting Braga) y Pedri (Las Palmas). También estará el joven Ansu Fati, quien recibió el alta médica en las últimas horas.

Jorge Almirón, nuevo entrenador del Elche (EFE/Pep Morell)

Enfrente estarán unos Franjiverdes que regresan a la máxima categorías tras su descenso en 2015 y habiendo pisado la tercera división. Los visitantes ahora son propiedad de Christian Bragarnik, uno de los empresarios más influyentes del fútbol argentino, que se ha convertido en su máximo accionista tras desarrollar su modelo de gestión en México y Chile.

Para esta temporada reforzó al equipo con las llegadas de Tete Morente (Málaga), el colombiano Jeison Lucumí (Tigres de México) y Juan Sánchez Miño (Independiente).

Barcelona hará su estreno en La Liga (hoy arranca la Fecha 2) el sábado 26 ante Villarreal, mientras que Elche iniciará su camino el mismo día recibiendo a Real Sociedad.

Los catalanes ganaron las últimas 7 ediciones de este certamen. Le ganaron a Arsenal (2019), Boca (2018), Chapecoense (2017), Sampdoria (2016 -fue el último que le ganó, en 2012), Roma (2015), León (2014) y Santos (2013).

Probables formaciones:

Barcelona: Neto; Sergi Roberto, Lenglet, Piqué, Alba; Sergio Busqeuts, De Jong; Dembélé, Messi, Coutinho; y Griezmann. DT: Ronald Koeman.

Elche: Edgar Badia; Dani Calvo, Gonzalo Verdú, Josema, Sánchez Miño; Josán, Mfulu, Ramón Folch, Víctor Rodríguez, Tete Morente; y Nino. DT: Jorge Almirón.

Estadio: Camp Nou

Árbitro: Carlos Calderiña Pavón

Hora: 14.00 (de Argentina)

Televisación: TV3, Barça TV y Barça TV+