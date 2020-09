Empezó la nueva era de Bielsa en Leeds: el desopilante cruce con su flamante traductor y por cuánto firmó

Bielsa y el desencuentro con su traductor

Generó incertidumbre que no figurara en fotos durante la pretemporada ni tuviera contacto oficial con la prensa pero, en vísperas del debut frente al Liverpool por la primera jornada de la Premier League, Marcelo Bielsa confirmó que continuará dirigiendo al Leeds United. Y desde el club dieron cuenta de su acuerdo: firmó por un año.

La entidad de Yorkshire del Oeste comunicó su continuidad a través de un artículo en el que ponderó los resultados obtenidos en 100 partidos dirigidos desde su arribo a suelo inglés: el Loco ganó 56, empató 16 y perdió 27 en las dos temporadas que dirigió en segunda división.

“En la temporada anterior Bielsa guió al Leeds al título de la Championship, ganando la liga por 10 puntos de ventaja y haciendo historia en la campaña del centenario del club”, señalaron las autoridades blancas, que inmediatamente se centraron en el primer compromiso de la 2020/2021 contra el último campeón, en Anfield.

Sobre el duelo contra el conjunto del alemán Jürgen Klopp, el argentino analizó: “Es muy especial enfrentar al Liverpool. Es un campeón justo. Tienen un estilo de juego consistente. Sin duda es uno de los mejores equipos del mundo. Siempre me pongo nervioso antes de jugar. Me preocupo cuando no estoy asustado y preocupado”.

Bielsa tiene todo prácticamente listo para el estreno en la Premier League con Leeds

Pero la nota de la conferencia de prensa previa al encuentro la volvió a dar con su flamante traductor, que reemplazó al cordobés Diego Flores. “Es un partido verdaderamente especial, lleno de matices que lo hacen distinto”, fue una de las valoraciones que hizo el Loco, que aguardó por el comentario en inglés de su intérprete pero no estuvo de acuerdo con la manera en la que transmitió su mensaje y lo corrigió. “Que lo hacen distinto, yo no dije nada de la última temporada”, le remarcó, a lo que el traductor le respondió que había dicho “diferente”. No quedó del todo convencido, pero Bielsa lo aceptó: “Bueno, está bien”.

Transcurrieron dos años de su estadía en Inglaterra y la ciudad de Leeds y seguramente el estratega rosarino haya evolucionado mucho respecto al idioma, aunque todavía no se soltó a hablar en inglés. Sí se ganó el corazón de los habitantes de la pequeña localidad británica que no pierden ocasión de pedirle una selfie o autógrafo cada vez que lo cruzan por las calles.

Esta será la quinta experiencia de Bielsa en una máxima categoría del fútbol europeo. Anteriormente condujo unos meses al Espanyol (fue en 1998, justo antes de rescindir para hacerse cargo de la selección argentina) y Athletic Bilbao (de 2011 a 2013) en España, al Olympique de Marsella (2014/2015) y Lille (2017) en Francia. Le llegó el turno de probarse en la Premier, uno de los certámenes más competitivos del mundo.

