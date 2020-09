Dominic Thiem y Serena Williams avanzaron a los cuartos de final del US Open

En un Abierto de Estados Unidos más igualado tras la descalificación de Novak Djokovic, el austriaco Dominic Thiem, segundo sembrado, se clasificó este lunes cómodamente a los cuartos de final, instancia a la que también accedió, en la rama femenina, Serena Williams tras ganar su batalla ante la griega Maria Sakkari.

La estadounidense de 38 años se impuso por 6-3, 6-7 (8/6) y 6-3 en dos horas y 27 minutos de juego en la pista Arthur Ashe, la principal de Flushing Meadows (Nueva York). Así, mantiene firme su paso hacia el récord de 24 títulos de Grand Slam. Ahora, se enfrentará ante Tsvetana Pironkova, una de las grandes sorpresas de este certamen.

En otro duro partido, la búlgara que regresó a la actividad tras su ausencia por maternidad derrotó a la francesa Alizé Cornet (56) por 6-4, 6-7 (7/5) y 6-3. “He jugado contra ella varias veces y es una gran campeona. Es un honor jugar contra ella pero ahora lo único que quiero es un buen baño y un masaje”, dijo sobre la menor de las hermanas Williams.

El Grand Slam neoyorquino, que ya venía de sobresalto en sobresalto por culpa de la amenaza del coronavirus, vivió el domingo la súbita expulsión de Djokovic por una acción antideportiva, en la que golpeó con una pelota a una jueza de línea cuando el juego estaba parado en los octavos de final ante el español Pablo Carreño. La insospechada salida del serbio, el favorito absoluto, abrió de par en par la competencia en el cuadro masculino, donde por primera vez desde 2016 habrá un ganador de Grand Slam diferente al ‘Big Three’ que forman él, Rafa Nadal y Roger Federer.

El domingo Djokovic se despidió del US Open tras el pelotazo a la jueza de línea (USA TODAY Sports)

Este lunes, el austriaco Dominic Thiem, segundo sembrado, demostró de nuevo que es uno de los tenistas más sólidos en Nueva York al arrollar en tres sets al joven Felix Auger-Aliassime, 21 de la ATP, por 7-6 (7/4), 6-1 y 6-1.

“Solo me enfoco en mí mismo. Voy partido a partido. Al final, para mí, y para el resto de jugadores, no importa si el ‘Big Three’ está aquí o no. Todos queremos poner la mano en el trofeo sin importar a quién hay que batir”, subrayó el austriaco que jugará en cuartos contra el australiano Alex de Minaur, quien venció este lunes con comodidad al canadiense Vasek Pospisil por 7-6 (8/6), 6-3 y 6-2.

Por su parte, el ruso Daniil Medvedev, tercer sembrado del torneo y finalista del último US Open, jugará contra el estadounidense Frances Tiafoe. El otro cruce de octavos del lunes lo disputaban el italiano Matteo Berrettini, sexto sembrado, contra el ruso Andrey Rublev.

Con información de AFP