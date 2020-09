Novak Djokovic rompió el silencio tras ser descalificado del US Open: “Estoy triste y vacío”

Novak Djokovic fue descalificado del US Open (Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports)

Luego de ser descalificado en la cuarta ronda del US Open por golpear a una jueza de línea con una pelota, Novak Djokovic se retiró del predio de Flushing Meadows sin hacer declaraciones a la prensa. Horas más tarde, el serbio rompió el silencio y publicó un comunicado en sus redes sociales. Lejos de intentar justificar su accionar, Nole optó por disculparse con la mujer a la que agredió y con la organización del torneo.

“Toda esta situación me ha dejado realmente triste y vacío. Consulté qué pasó con la jueza de línea y desde el torneo me dijeron que gracias a dios se siente bien. Estoy muy apenado por haberle causado ese estrés. Fue sin querer y estuvo muy mal. No diré su nombre para respetar su privacidad”, escribió el número uno del mundo en sus redes sociales.

Sobre la dura sanción que recibió, planteó: “Necesito repasarlo y trabajar en mi decepción para trasformar todo esto en una lección para mi crecimiento y evolución como jugador y como ser humano”.

El serbio se refirió al estado de la jueza golpeada (Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports TPX IMAGES OF THE DAY)

“Pido disculpas al US Open y a todos los involucrados por mi comportamiento. Estoy muy agradecido a mi equipo y a mi familia por ser mi roca, mi soporte, y a mis fanáticos por estar siempre conmigo. Gracias y perdón”, finalizó Djokovic, que, de acuerdo a un comunicado emitido por la USTA (Asociación de Tenis de los Estados Unidos), “perderá todos los puntos ganados, como así también el dinero ganado en el torneo hasta el momento, además de las multas impuestas en relación al ofensivo incidente”..

El serbio, número uno del mundo y gran candidato a quedarse con el Abierto de los Estados Unidos, fue descalificado del certamen tras haber agredido sin intención a una jueza de línea durante el partido ante el español Pablo Carreño Busta correspondiente a la cuarta ronda.

El hecho sucedió durante el primer set, cuando el serbio caía 6-5 y le habían quebrado el saque. De la bronca, el número 1 del ranking ATP pegó un pelotazo hacia atrás y le dio en la garganta a una asistente que estaba contra el muro. De inmediato, el tenista se disculpó e intentó explicar que no había tenido intención de lastimarla. Pero ya era tarde.

El número uno del mundo llevaba 25 victorias consecutivas en el circuito (Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports)

Djokovic, que en este 2020 protagonizó una larga serie de episodios controversiales, llevaba un invicto de 25 partidos en la temporada. El serbio se alzó este año con los títulos en el Abierto de Australia, el ATP de Dubai y el Masters 1000 de Cincinnati. La ausencia del español Rafael Nadal y del suizo Roger Federer lo posicionaban como el gran favorito a ganar el US Open, pero esa posibilidad quedó trunca este domingo a raíz del desafortunado incidente con la jueza de línea.

