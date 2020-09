Papelón histórico de Ferrari en el GP de Italia: el impactante choque de Charles Leclerc y el abandono de Sebastian Vettel

Leclerc choca con Ferrari en Monza

El equipo de Ferrari está atravesando uno de sus peores momentos en la historia de la Fórmula 1, después de protagonizar el peor resultado clasificatorio en Monza tras 36 años durante las pruebas previas a la carrera.

Sin embargo, el hecho de que el cuádruple campeón con Red Bull y el joven prometedor hayan quedado en los puestos 17 y 13, respectivamente, no fue lo peor. Una vez se disparó la luz verde, el alemán no logró completar ni 10 vueltas, mientras que el monegasco chocó en la número 25.

El alemán Sebastian Vettel (Ferrari), que se retiró por un problema de frenos en el Gran Premio de Italia, declaró en Monza que “piensas que la cosa no puede ir a peor, pero la cosa va a peor”.

Vettel se retiró del GP de Italia por problemas en sus frenos

La carrera ha quedado paralizada, con bandera roja, debido al accidente -sin mayores consecuencias- que protagonizó el monegasco Charles Leclerc, para retirar de pista su Ferrari, con el que chocó en la Parabólica, la undécima de las once curvas el mítico circuito lombardo.

En el momento de sacar la bandera roja que paró la prueba ya habían salido a pista dos coches de seguridad y lideraba la carrera el inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que será penalizado con diez segundos por entrar a boxes con el ‘pit lane’ cerrado al salir el primer ‘safety car’.

La carrera se ha reanudado, a falta de 26 de las 53 vueltas previstas, después de haberse arreglado los desperfectos en la zona del accidente de Leclerc; en una jornada nefasta para Ferrari, cuyos dos coches abandonaron y se retiraron antes de cubrirse la mitad del recorrido en ‘su’ teórico Gran Premio local.

Después de que todos los pilotos -que habían entrado a boxes al sacarse la bandera roja- regresaran a pista, se relanzó de nuevo la carrera desde la parrilla de salida, con el canadiense Lance Stroll (Racing Point) saliendo desde la segunda plaza.

El piloto salió ileso pero se detuvo la carrera para reorganizar la zona del impacto

“Ya noté en la primera curva que había un problema con el conducto de frenos traseros, en la primera curva no frenaba el coche; estaba claro que había un problema, no sé por qué, pero en la primera curva se acabó todo”, explicó Vettel al canal de televisión alemán RTL, después de abandonar.

“Luego ya me salí del coche”, añadió Seb. “Pero ya en las vueltas de formación ya notamos que algo no iba bien”, indicó el ex hombre de Red Bull, que el sábado ya había completado una floja actuación, al acabar la calificación en decimoséptimo lugar, el puesto con el que tomó la salida.

“No sé de verdad qué es lo que pasa; pero cuando piensas que la cosa no puede ir a peor, sigue yendo a peor”, opinó el alemán tras retirarse en el templo de la velocidad, poco antes de que también quedara fuera de carrera, al accidentarse, su compañero monegasco Charles Leclerc.

“Va a ser difícil, pero hay que seguir adelante. Yo voy a seguir haciendo mi trabajo”, concluyó.





