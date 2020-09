Ferrari y otra decepción en la F1: la escudería tuvo el peor resultado clasificatorio en Monza tras 36 años

Ferrari tuvo una actuación para el olvido en la clasificación del Gran Premio de Monza, Italia (REUTERS)

Después de un viernes para el olvido, en el que Sebastian Vettel se despistó y Charles Leclerc se quejó del funcionamiento de su vehículo, el equipo Ferrari volvió a dar un paso en falso en la clasificación del Gran Premio de Monza. De cara a lo que será la octava competencia final de la temporada 2020, la escudería local completó un sábado para el olvido y completó un resultado negativo histórico en el trazado italiano.

En lo que fue la prueba clasificatoria que dominó el británico Lewis Hamilton con un tiempo de 1:18.887, nuevo récord para el mítico circuito de la categoría, Leclerc y Vettel terminaron en el puesto 13 y 17, respectivamente, el peor resultado para Ferrari en los últimos 36 años de historia en el Autódromo Nacional de Monza, ubicado en la zona de Lombardía y que fue fundado en 1922. La última vez que los dos pilotos del Cavallino Rampante largaron más allá de la décima ubicación en la grilla de largada de la final fue en 1984, cuando el italiano Michele Alboreto y el francés René Arnoux empezaron la competencia desde el 11° y 14° lugar.

Hay que destacar que el piloto alemán, cuatro veces campeón del mundo, quedó eliminado en la clasificación 1 después de que dio su vuelta más rápida al circuito de 5.793 kilómetros de longitud en 1:21.151. Ese registro fue más de dos segundos y medio más lento que la pole que consiguió Hamilton. Por su parte, el joven corredor nacido en el Principado de Mónaco no avanzó más allá de la clasificación 2 luego de lograr un tiempo de 1:20.273.

Vettel y Ferrari tuvieron una mala actuación en Monza (Miguel Medina/Pool via REUTERS)

Detrás del séxtuple campeón del mundo, que consiguió su pole position número 94 en su historial para seguir estirando la brecha con Michael Schumacher -terminó su carrera con 68 primeros puestos en clasificaciones- se ubicó su compañero de equipo Valtteri Bottas. El finlandés con el otro Mercedes completó su mejor vuelta con marca de 1:18.956, a sólo 69 centésimas de Hamilton. En el tercer lugar de la grilla largará el español Carlos Sainz Jr. con su McLaren y que en 2021 correrá con Ferrari.

Al igual que sucedió en el primer día de acción en Monza, tanto Vettel como Leclerc no estuvieron conformes con el rendimiento de la SF1000. “El coche sigue siendo complicado de conducir, pero ya lo he dicho, no es la primera vez. Creo que en las rectas es donde estamos perdiendo contra los demás. Es lo que ya esperábamos. Ha sido muy complicado hacer todo bien para completar la vuelta. Ahora estamos trabajando para hacerlo un poco mejor”, dijo el piloto que todavía no confirmó si seguirá en la Fórmula 1 el próximo año y con qué equipo.

Por su parte, el monegasco también remarcó que espera una jornada difícil en lo que será la final número ocho del año para la Fórmula 1. “Definitivamente tenemos que trabajar para encontrar algo para mejorar de cara a la carrera, de lo contrario, será realmente muy difícil el domingo”, dijo Leclerc, que se ubica en la quinta posición del campeonato de pilotos con 45 puntos, muy lejos de los 157 que suma el líder, Lewis Hamilton.

Lewis Hamilton volvió a quedarse con la pole position en la Fórmula 1 (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

La carrera de este domingo no será la única del año en el circuito italiano. El próximo fin de semana, la Fórmula 1 volverá a pisar una de las pistas más tradicionales en la historia de la categoría. A la espera del resultado en la prueba final, el equipo Ferrari buscará mejorar las condiciones de sus monoplazas para darle una mejor versión a sus pilotos.

